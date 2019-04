Ömrünü Kaza Geçiren Eşine Adadı

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman 'da yaşayan iki çocuk babası Murat Acar, yaklaşık 3 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan eşine adeta bebek gibi bakıyor. Merkez Varlık Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki İslim Acar, yaklaşık 3 yıl önce Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda kaldırımda yürüdüğü sırada freni patlayan kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.Sağ ayağını kaybeden ve vücudunun çeşitli yerlerine platin takılan 10 ve 12 yaşlarında biri kız iki çocuk annesi Acar, yaşadığı tüm zorluklara rağmen eşinin desteğiyle hayata tutunuyor.Tekerlekli sandalyeye mahkum olan eşinin yanından bir an olsun ayrılmayan 44 yaşındaki Murat Acar, çocukların bakımından ev temizliğine kadar tüm işleri yapıyor.Eşine desteğini ve ilgisini esirgemeyen Murat Acar, ailesine bağlılığıyla çevresindekilere örnek oluyor."Eşimin eli ayağı oldum"Murat Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin kaldırımda yürüdüğü sırada kamyonun çarpması sonucu sağ bacağını kaybettiğini, kalçası ve sol omzunun kırıldığını söyledi.Kazanın ardından eşinin sol kulağında işitme kaybı da yaşandığını anlatan Acar, bu yaşadıkları sonrası Gaziantep 'te yaptığı otobüs şoförlüğünü bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.İki çocukları okula gittiği için eşine bakmak zorunda kaldığını belirten Acar, eşinin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını, yemeğini hazırladığını, dışarı çıkartıp tekerlekli sandalye ile gezdirdiğini kaydetti.Acar, halen herhangi bir yerde çalışmadığını dile getirerek "Eşime bakmakla meşgulüm, her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Eşimin eli, ayağı oldum." dedi.Hayırseverlerden yardım beklediklerini vurgulayan Acar, "Şu an evimi geçindirmek için bir işe ihtiyacım var. Ek gelirimiz yok. Çocuklarım okula gidiyor onların da ihtiyaçları var, hepsine yetişmek zorundayım." diye konuştu."Ömrüm yettiğince başımın tacı edeceğim"Nikah masasında memurun "sağlıkta ve hastalıkta iyi günde kötü günde birbiriniz için evet diyor musunuz?" sorusu sorduğunu hatırlatan Acar, şunları kaydetti:"İşte hastalık sağlık dediğiniz şey budur. Benim eşim bugün bu kazayla karşılaştı diye ben onu bırakıp gidemem. Ona bakmakla mükellefim. Eşimin yerinde ben de olabilirdim. İnsanoğlu, 'ne oldum değil ne olacağım' demeli. Ömrüm yettiği yere kadar gözümün nuru, başımın tacı edeceğim.""Bize hem annelik hem babalık yapıyor"İslim Acar ise eşinin kendisine yaklaşık üç yıldır baktığını söyledi.Eşinin her ihtiyacı ile ilgilendiğini belirten Acar, "Eşim sağ olsun bana ve çocuklarıma hem annelik hem babalık yapıyor, tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Evde yemeğime kadar hazırlıyor. Dışarı çıkartıp tekerlekli sandalye ile gezdiriyor. Yanımdan bir an olsun ayrılmıyor. Tek isteğimiz, maddi yönden sıkıntı yaşıyoruz, eşime bir iş verilirse en azından rahat ederiz." şeklinde konuştu.