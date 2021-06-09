Ömrünü Lübnan'daki Filistinli mültecilere adamış Türk hayırsever Melek Nimer (3) - Son Dakika

Avrupa'da tanıştığı bir Filistinli ile evlenen ve ABD'de bir süre kaldıktan sonra 1981'den itibaren Lübnan'a yerleşen Melek el-Nimer, ömrünü, 1948 yılından beri ülkenin farklı bölgelerindeki kamplarda mülteci hayatı yaşayan Filistinlilere adayan bir Türk hayırsever olarak gönüllerde yer alıyor.

Türkiye'den eğitim için henüz 17 yaşındayken ayrılan ve 40 yıldır Lübnan'da yaşayan Nimer, on yıllardan beri her türlü altyapı hizmetlerinden yoksun kamplarda yokluk içinde hayat mücadelesi veren Filistinlilere yönelik çalışmalarını AA'ya anlattı.