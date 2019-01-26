Ömrünü Saatlere Verdi
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde 70 yıldır saat tamirciliği yapan 80 yaşındaki Ömer Lütfi Akdeniz, ömrünün yettiği sürece saat tamiri yapmak istediğini söyledi.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde 70 yıldır saat tamirciliği yapan 80 yaşındaki Ömer Lütfi Akdeniz
, ömrünün yettiği sürece saat tamiri yapmak istediğini söyledi.
10 yaşında saat tamirciliği mesleğine meraktan başladığını söyleyen Ömer Lütfi Akdeniz, "Tamirciliğe başladığım tarihte çok fazla saat çeşidi yoktu. Fatsa'da bir usta vardı ve ben de onun yanına giderdim. Sonrasında işi kaptım ve kendime saat tamiri dükkanı açtım. Bu zamana da kadar binlerce saat tamiri yapmışımdır. Halen daha eski saatleri benim kadar iyi tamir eden bir usta bölgede bile bulunmaz. Tarihi antika saatler gelir ve ben onları zarar görmeden tamir ederim. Eski saatlerde işçilik daha kaliteli olduğu için halen bu yıllarda bile o saatler çalışır. Teknoloji ile birlikte ilerleyen yaşıma rağmen kendimi yeniledim ve her türlü saatin tamirinin altından kalkıyorum. Saat tamirciliği mesleği de eskisi gibi rağbet görmüyor. Mesela benim çırağım yok. Oğlumun kuyumcu dükkanı var. Ben de onunla birlikte saat tamirini yapıyorum. İşimizi severek yaptığımız için bugünlere kadar geldik" dedi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:08 Kaynak: İHA
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