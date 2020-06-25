Ömrünü tamamlamış araçlar ihale yöntemiyle satıldı - Son Dakika

Ömrünü tamamlamış araçlar ihale yöntemiyle satıldı

Akçakoca Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçların ihale yoluyla satışı gerçekleştirildi.

Akçakoca Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçların ihale yoluyla satışı gerçekleştirildi.

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Uzun yıllar Akçakoca belediyesine hizmet etmiş, onarımı halinde kullanılabilir 8 adet araç ile 1 adet cipin satış ihalesi açık teklif usulüyle yapıldı.

Başkanlığını Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz'ın yaptığı ihalede toplam sayısı 8 olan 2 adet itfaiye, 1 adet traktör, 2 adet vidanjör, 1 adet kamyonet, 1 adet çöp kamyonu, 1 adet otobüs ile 1 adet kullanılabilir cipin ihale yolu ile satışı tamamlandı.

Akçakoca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:39 Kaynak: AA

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