Ömrünü tamamlamış araçlar ihale yöntemiyle satıldı - Son Dakika

Akçakoca Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve ekonomik ömrünü tamamlayan araçların ihale yoluyla satışı gerçekleştirildi.

Uzun yıllar Akçakoca belediyesine hizmet etmiş, onarımı halinde kullanılabilir 8 adet araç ile 1 adet cipin satış ihalesi açık teklif usulüyle yapıldı.

Başkanlığını Akçakoca Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Yılmaz'ın yaptığı ihalede toplam sayısı 8 olan 2 adet itfaiye, 1 adet traktör, 2 adet vidanjör, 1 adet kamyonet, 1 adet çöp kamyonu, 1 adet otobüs ile 1 adet kullanılabilir cipin ihale yolu ile satışı tamamlandı.