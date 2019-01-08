Son Dakika Haberleri: Ömrünü Tamamlamış Bir Milyon Ton Lastik Geri Kazanıldı

Ömrünü Tamamlamış Bir Milyon Ton Lastik Geri Kazanıldı

1 saat önce

Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER), kurulduğu 2007 yılından bugüne kadar bir milyon ton ömrünü tamamlamış lastiği (ÖTL) geri kazandırmayı başardı.

Ömrünü Tamamlamış Bir Milyon Ton Lastik Geri Kazanıldı, System.String[]
Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER), kurulduğu 2007 yılından bugüne kadar bir milyon ton ömrünü tamamlamış lastiği (ÖTL) geri kazandırmayı başardı.

LASDER tarafından yapılana açıklamada, ömrünü tamamlamış lastiklerin toplatılması, taşıtılması ve uygun yöntemlerle geri kazandırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak projeler yürütüyor.

Bu konuda tek yetkilendirilmiş kurum olan LASDER, çevre ve ÖTL mevzuatına uygun şekilde ömrünü tamamlamış lastikleri toplatmak ve geri kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmekte.

Yasal mevzuat gereği 1,6 mm diş derinliğinin altına düşen ÖTL'lerin granül, piroliz ve ek yakıt olarak geri dönüştürülmesini sağlayıp, sürdürülebilir çevreye katkı sağlayan LASDER, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan LASDER Genel Sekreteri Erdal Kurt, derneğin kurulduğu yıldan bugüne kadar özverili çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu çalışmalarımız sonucunda 2007 yılından beri 1 milyon ton ömrünü tamamlamış lastiği geri kazandırdık. Geçen yıl da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üyeleri için belirlediği 2018 yılı ÖTL geri kazanım kotasını yüzde 100 olarak gerçekleştirerek sıfır atık projesine katkı sağladık." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:22 Kaynak: AA

Ekonomi
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