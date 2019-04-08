Son Dakika Haberleri: Ömrünü Tamamlamış Lastikler; Geridönüşüm Tesisinde Elektrik, Yağ ve Gaza Dönüşüyor

Ömrünü Tamamlamış Lastikler; Geridönüşüm Tesisinde Elektrik, Yağ ve Gaza Dönüşüyor

41 dakika önce

Ömrünü tamamlamış lastikler; geridönüşüm tesisinde elektrik, yağ ve gaza dönüşüyorERZİNCAN - Erzincan'daki bir tesiste ömrünü tamamlamış lastiklerden geri kazanım sağlanarak yıllık 40 bin megavatlık elektrik ile pirolitik yağ ve gazlardan enerji üretiliyor.

Ömrünü tamamlamış lastikler; geridönüşüm tesisinde elektrik, yağ ve gaza dönüşüyor

ERZİNCAN - Erzincan'daki bir tesiste ömrünü tamamlamış lastiklerden geri kazanım sağlanarak yıllık 40 bin megavatlık elektrik ile pirolitik yağ ve gazlardan enerji üretiliyor.
Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Erzincan Era Çevre Teknolojileri A.Ş. tesisinde piroliz yöntemi ile geri kazanım sağlanarak, ömrünü tamamlamış lastikler ikincil hammaddelere dönüştürülüyor. Doğada herhangi bir kirliliğe neden olmadan temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakma anlayışı ile faaliyet gösteren tesis, enerji tasarrufuna, atık miktarının azaltılmasına ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
Tesiste yürütülen çalışmalara yönelik açıklamada bulunan İşletme Müdürü Ergin Özkök, 3 ayda yaklaşık 3 bin 500 ton ömrünü tamamlamış lastiği tesiste geri kazandırarak, elektrik ve çeşitli ürünler ürettiklerini kaydetti.
Karbon siyahı maddesinin Türkiye'de hiç üretilmeyen bir madde olduğunu bildiren Özkök, bu geri dönüşümü Erzincan'da yaptıklarını ve dünya çapında yapan hiçbir ülkenin bulunmadığını söyledi.
Geri dönüşümden enerjiye giderek, ekonomik değeri olan birçok ürün ürettiklerini ifade eden Özkök, Türkiye'nin de dünyanın en büyük beşinci ithalatçısı konumunda olduğunu hatırlattı.
Çelik tel, pirolitik sıvı ve gaz ile karbon siyahı üreterek bu ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini aktaran Özkök, karbon siyahının asfaltta kullanımına yönelik de bir proje geliştirdiklerini ve başarılı sonuçlar almayı hedeflediklerini söyledi.
Tesisteki öncelikli amaçlarının sıfır atıkla ekonomik değeri yüksek ürünler üretmek olduğunu belirten Özkök, yurt dışından birçok talebin olduğunu, bu kapsamda en çok siyah boya üreticilerinin yüksek bir talebi olduğunu bununla birlikte lastik ve kauçuk üreten firmaların da ürünlere ilgi gösterdiklerini söyledi.
Özkök "Ürünlerimizi daha kalite hale getirmeyi hedefliyoruz. Erzincan'daki bu tesisimizde aynı zamanda Sanayi Bakanlığı Ar-Ge müracaatı yaptık. Tesisimizde yeni ürünler üretmeye devam edeceğiz. Yıllık yaklaşık 40 bin megavatlık bir elektrik üretimimiz var. Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nin tüm elektrik tüketimi ömrünü tamamlamış lastiklerden üretiyoruz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:37 Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Genel
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