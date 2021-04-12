Ömrünü tamamlayan boruların değişimi başlıyor - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de bazı köylerde yer alan isale ve şebeke hatlarının ömrünü tamamladığı belirlendi. Yapılan yeni proje çalışmaları ile birlikte 7 noktada borularda değişim yapılma çalışmaları yapılacak.

Düzce İl Özel İdaresi hizmet alanı içerisinde yer alan isale ve şebeke hatlarının yapım yılları 25 ila 30 yıl öncesinde yapıldığı, 1999 depreminde kısmne zarar görmekle birlikte 6 metrelik PVC boruların contalarından su kaçaklarının olduğu ve ekonomik ömrünü tamamladığı belirlendi. Düzce Merkez ve İlçe köylerinde içme suyu borularının yıprandığı, aşınmış, isale hattı, depo ve şebeke hatlarının kullanım ömürlerinin tamamlamış olduğundan yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıktı. Bu kapsamda İller bankasından alınan Eminaçma Köyü İçme suyu Terfili İsale Hattı ve Şebeke Hattı, Esenli Grubu İçmesuyu Şebeke Hattı Tadilatı 1. Etap, Gölyaka İlçesi Aksu Köyü İçmesuyu İsale Hattı, Saçmalıpınar Köyü Kardüz Yolu İçmesuyu İsala Hattı 2. Etap, Yıldıztepe Köyü İçmesuyu Şebeke Hattı Tadilatı, Sarıçökek Köyü İçmesuyu İsale Hattı ve Mengen Köyü İçme suyu İsale Hatlarının yenilenebilmesi için 5 milyon 174 bin 556 lira 39 kuruş hibe olarak talep edildi. 1 milyon lira gibe olarak gelirken, kalan miktar kredi olarak gönderildi. 31 martta açık ihale usulü ile ihale yapılarak sonuçlandırıldı ve çalışmalar ilgili bölgelerde başlatıldı. Projeler 2021 yılı sonunda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. - DÜZCE