Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor - Son Dakika

Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çocuk yaşlarda öğrendiği terziliği yarım asırdır sürdüren Cafer Mollaoğlu, mesleğini ilk günkü heyecanla yapmaya devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çocuk yaşlarda öğrendiği terziliği yarım asırdır sürdüren Cafer Mollaoğlu, mesleğini ilk günkü heyecanla yapmaya devam ediyor.

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam

Kışla Mahallesi'nde ikamet eden 4 çocuk, 6 torun sahibi 66 yaşındaki Mollaoğlu, 14 yaşındayken memleketi Muş'ta bir terzinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Mesleği öğrendikten sonra zamanla işinde ilerleyen Mollaoğlu, 41 yıl önce geldiği Ereğli'deki kiralık dükkanında terziliği sürdürüyor.

İlçede aranan ustalardan olan ve çalışma azmini ilk günkü gibi koruyan Mollaoğlu, ömrü vefa ettiği sürece mesleğini yapmak istiyor.

Cafer Mollaoğlu, AA muhabirine, mesleği ustasından öğrendiğini ve çocuklarına da öğrettiğini söyledi.

Terzilik mesleğinden emekli olmasına rağmen halen işinin başında olduğunu belirten Mollaoğlu, "Terzilikle dört çocuğumu hem okuttum hem büyüttüm hem de düğünlerini yaptım. Bu mesleğe bir bakıma 'iğne ile kuyu kazma' derler. Helal ve dürüst olduğu için bu mesleği seviyorum." diye konuştu.

"Gençlerimiz üniversiteyi okusunlar, zanaat da öğrensinler"

Mollaoğlu, meslek hayatı boyunca birçok çırak ve kalfa yetiştirdiğini ifade ederek, gençlerin hem okumalarının hem de bir zanaata yönelmelerinin önemli olduğunu dile getirdi.

İnsanların yaptıkları mesleğe saygı duyması gerektiğini anlatan Mollaoğlu, "Bir üniversite okuyan genç bir tane de meslek edinebilir. Bir meslekte biraz olgunlaşan, ustalaşan bir insan diğer mesleklere ve okumaya da kalifiye kabiliyeti gelişiyor. Diğer meslekleri de tez kavrama kabiliyeti oluyor. Ben mesela ilkokulu bitirdikten sonra bu mesleğe başladım. Okuma isteğim vardı, 1993 yılında gittim müracaat ettim, dışarıdan ortaokulu bitirdim. Burada işlerimin yoğunluğundan liseye müracaat edemedim, etseydim onu da tamamlardım. Liseyi, üniversiteyi de okuyabilirdim." dedi.

Mollaoğlu, yapılan her bir mesleğin insanlara, vatana ve millete faydalı olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

"Benim biraderim fabrikada memur olarak çalışıyordu, emekli oldu ve şu an boşta. Diyor ki, 'Benim mesleğim olsaydı şimdi benim de bir meşgalem olurdu. Hiçbir şekilde can sıkıntısı çekmezdim.' Ben ise yemeğe gitmeye dahi boş vakit bulamıyorum. Meslek böyledir meşgalesi çok, kabre kadar insanı rahat ettirir, huzur verir. Bir bakıma da insanlara, vatana, millete faydalı oluyorsun. Gençlerimiz üniversiteyi okusunlar, zanaat de öğrensinler."

Zonguldak, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:08 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:55 Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:51 Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:11 3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı 16:11 İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:19 Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti 13:51 İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı 13:41 Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz 13:30 İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar 13:08 Polis memuru, 3 haftalık bebeği ölümden böyle kurtardı
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
16:55
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
16:44
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı
16:11
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'dan Türkiye'ye İHA övgüsü: Oyun değiştirici
16:11
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
15:08
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
14:52
Bağcılar'da kamyonun 2 otomobili ezerek durabildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı
14:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 17:28:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ömrünü verdiği mesleğini ilk günkü aşkla yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]