Ömrünü zihinsel engelli çocuklarına adadı - Son Dakika
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Ömrünü zihinsel engelli çocuklarına adadı

07.05.2022 11:05

Aydın'ın Efeler ilçesinde 67 yaşındaki fedakar anne Sahile Gümüş, biri kanser hastası 4 zihinsel engelli çocuğuna sevgi ve şefkatle bakıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 67 yaşındaki fedakar anne Sahile Gümüş, biri kanser hastası 4 zihinsel engelli çocuğuna sevgi ve şefkatle bakıyor.

Dayısının oğlu Sıddık Gümüş ile Bitlis'in Hizan ilçesinde evlenen Sahile Gümüş'ün ilk çocuğu Refi, 42 yıl önce zihinsel engelli olarak dünyaya geldi.

Ardından çocukları Senem, Seyran ve Hatice Gümüş de zihinsel engelli doğdu.

Çiftin, 8 çocuğundan 4'ü zihinsel engelli olarak yaşamını sürdürüyor.

Gümüş ailesi, 25 yıl önce akrabalarının da bulunduğu Aydın'ın Efeler ilçesi Osmanyozgatlı Mahallesi'ne yerleşti.

Diğer çocuklarını evlendiren çiftin kızları Senem Gümüş'e 2 yıl önce göğüs kanseri teşhisi konuldu.

Evlatları için bahçeli eve yerleşti

Baba Gümüş çiftçilikle uğraşırken, en küçüğü 25 yaşındaki zihinsel engelli çocuklarının saçlarının taranması, giydirilmesi, yemek yedirilmesi gibi tüm ihtiyaç ve bakımlarıyla anneleri ilgileniyor.

Çocuklarını bahçesi geniş, oynayabilecekleri bir eve kavuşturmak için Kardeşköy Mahallesi'ne taşınan Sahile Gümüş, hava güzel olduğunda zamanının çoğunu evlatlarıyla bahçede geçiriyor. Bahçedeki ağaçlara kurulan salıncaklara binen kardeşler eğlenceli zaman geçiriyor.

"Sağ olduğum sürüce kimseye de vermem çocuklarımı"

Sahile Gümüş, AA muhabirine, çocuklarının akraba evliliğinden dolayı zihinsel engelli doğduğunu, bunu doktora gittiklerinde öğrendiklerini söyledi.

Kendisini hayata bağlayan en büyük gücün evlatları olduğunu vurgulayan Gümüş, "Onlar benim ciğerim. Ölene kadar onlara bakacağım. Benim aşkım, çocuklarım. Ayakta duracağım ve onlara bakacağım. Sağ olduğum sürüce kimseye de vermem çocuklarımı. Çok önceden devlet yetkilileri 'Çocukları biz alalım.' dedi. Ben onları verirsem ölürüm. Onlar için yaşıyorum, ayakta duruyorum. Onlar dünyaya geldi, ben de onlara bakacağım." diye konuştu.

Tüm gününü çocuklarına ayırdığını belirten Gümüş, "Akşam da sabah da hiç sıkılmıyorum. Millet bayrama, gezmeye, düğüne gidiyor, ben gitmiyorum ama hiç de sıkılmıyorum. Çünkü onlar için yaşıyorum." dedi.

Ömrünü zihinsel engelli çocuklarına adadı
Ömrünü zihinsel engelli çocuklarına adadı
Ömrünü zihinsel engelli çocuklarına adadı
Ömrünü zihinsel engelli çocuklarına adadı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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