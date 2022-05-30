Ömrünü zihinsel engelli iki oğluna adadı - Son Dakika
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Ömrünü zihinsel engelli iki oğluna adadı

30.05.2022 12:07

Konya'da, 56 yaşındaki Huriye Türkmen, yıllardır iyi bir eğitim almaları ve hayattan kopmamaları için çabaladığı doğuştan zihinsel engelli iki çocuğunun üzerine titriyor.

Konya'da, 56 yaşındaki Huriye Türkmen, yıllardır iyi bir eğitim almaları ve hayattan kopmamaları için çabaladığı doğuştan zihinsel engelli iki çocuğunun üzerine titriyor.

Huriye Türkmen, oğulları 29 yaşındaki Ahmet'in yüzde 50 ve 26 yaşındaki Alihan'ın ise yüzde 70 zihinsel engelli olduğu belirlenince hayatını onlara göre düzenledi.

Türkmen, eşi Halit Türkmen çalıştığı için oğullarıyla tek başına daha çok ilgilenmek zorunda kaldı. Evlatlarının iyi bir eğitim almaları ve hayattan kopmamaları için çabalayan Türkmen, 8 yıl önce eşini kaybedince sorumluluğu katlandı.

"Hiç durmadan mücadele ediyorum"

Anne Huriye Türkmen, AA muhabirine, çocuklarının durumunu ilk öğrendiğinde kabullenemediğini ancak bu süreci bir süre sonra atlattığını söyledi.

Oğullarının her zaman diğer çocuklardan farklı davrandığını anlatan Türkmen, "Çocuklarımın iletişimleri kötüydü. İlk başta onların durumunu kabullenemediğim için eğitimlerini de doğal olarak aksatmış oldum. Benim hayattaki en büyük pişmanlığım da bu oldu. Durumu kabullendikten sonra yapılması gerekenleri öğrendim. Seminerlere gittim, eğitimlere katıldım. Hiç durmadan mücadele ediyorum. Allah'ın izniyle sonuna kadar çocuklarımın arkasındayım." diye konuştu.

"Benim karnem çocuklarımdı"

Türkmen, eşini kaybettikten sonra çocuklarının hem annesi hem de babası olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Eşimi iş kazasında yaralandı, bir yıl yoğun bakımda yattı. Tek başıma hem oğullarımla hem eşimle ilgilendim. Oğullarımı okula bıraktıktan sonra bahçede beklediğim de onlarla derse girdiğim de oldu. Yıl sonu karne verileceği zaman öğretmenler, 'Sana da bir karne verelim.' derdi. Benim karnem çocuklarımdı. Büyük oğlum babası vefat ettikten bir yıl sonra engelli kadrosundan memur oldu. Küçük oğlum da Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı'nda görevli. Hasta olsam da her gün onları gidecekleri yere götürüyor, getiriyorum. Allah'ım evlatlarıma hayırlı, sağlıklı uzun ömürler versin."

Eğitimlerle ve anne sevgisiyle çocuklarındaki korku, endişe, öfke gibi sorunları büyük ölçüde çözdüklerine değinen Türkmen, onları topluma kazandırmak için çok çalıştığını, sonunda başarılı olmanın mutluluğu içinde olduğunu kaydetti.

Benzer durumdaki ailelere zaman kaybetmeden durumu kabullenerek çözüm arayışına girmeleri tavsiyesinde bulunan Türkmen, her insanın engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

Ömrünü zihinsel engelli iki oğluna adadı
Ömrünü zihinsel engelli iki oğluna adadı
Ömrünü zihinsel engelli iki oğluna adadı
Ömrünü zihinsel engelli iki oğluna adadı

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Kaynak: AA

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