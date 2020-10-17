Ömrünün 54 yılını radyo tamir ederek geçirdi - Son Dakika

Ömrünün 54 yılını radyo tamir ederek geçirdi

17.10.2020 08:13
Ömrünün 54 yılını radyo tamir ederek geçirdi, System.String[]

ESKİŞEHİR'de Fehmi Kocuklu (72), 54 yıldır antika radyolar ve pikapları tamir ediyor.

ESKİŞEHİR'de Fehmi Kocuklu (72), 54 yıldır antika radyolar ve pikapları tamir ediyor. Eski radyolara FM kanalı ekleyerek günümüzde de kullanılmasını sağladığını ve bundan büyük keyif aldığını ifade eden Kocuklu, "Eski radyo gördüğümde de benim çok hoşuma gidiyor. Onu toplamak, onu çalıştırmak, onu tekrar canlandırmak çok güzel bir duygu, o duygu olmasa zaten bu mesleğin kahrı çekilmez" dedi.

Eskişehir'de oturan evli ve 2 çocuk babası Fehmi Kocuklu, 1966 yılından bu yana radyo ve pikap tamiri yaparak geçimini sağlıyor. Kullanımı azalan nostaljik radyolara FM kanalı ekleyerek, günümüze taşıdığını ifade eden Kocuklu, kentte tek, Türkiye'de de bu işi yapan çok az sayıda ustalardan biri olduğunu söyledi. Eskiden tüm evlerde bulunan radyoların teknolojinin gelişmesiyle yerini yeni cihazlara bıraktığını kaydeden Fehmi Kocuklu, "Artık herkes televizyon ve elektronik sistem tamirine döndüler. Radyo tamircisi olarak Eskişehir'de benden başka usta yok. Türkiye'de usta sayımız çok azaldı. Eskiden sadece orta-uzun ve kısa dalga frekanslarından dinlenebilen radyolar günümüzde FM frekansından yayın yapıyor. Bu eski nostaljik radyolara şimdilerde yine talep var. Bu eski radyoları canlandırıyorum, onlara FM radyo kanalı ilave ediyorum. Şimdi bu radyolara FM kanalı ilave edince yeniden eskisi gibi işlevsel hale geliyorlar ve rahat rahat dinlenebiliyorlar. 1933 yılından sonra üretilen her radyoyu tamir edebiliyorum. En çok tamiratını yaptığı radyolar 1950 ile 1960 arası üretilmiş radyolar" dedi.

'RADYOYU ÇALIŞTIRMAK, CANLANDIRMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'İş yerine tamir için getirilen her radyo ile eskilere döndüğünü ve tamir ederken büyük keyif aldığını anlatan Fehmi Kocuklu, "50-60 yıllık radyolar bizim için artık birer hatıra. Nostaljik eski arabalar nasıl ki baktığımızda hoşumuza gidiyor, eski radyo gördüğümde de benim çok hoşuma gidiyor. Onu toplamak, onu çalıştırmak, onu tekrar canlandırmak çok güzel bir duygu. O duygu olmasa zaten bu mesleğin kahrı çekilmez. Zordur, kolay değildir bu meslek. O sevgi olmadıktan sonra olmuyor" diye konuştu.'PİKAPLAR YENİDEN MODA OLDU'Son dönemde gençlerin yeniden pikap ve plağa yöneldiğini belirten Kocuklu, eski modellerin yeniden gündeme geldiğini belirterek, "Şimdilerde gençler yeniden pikap ve plağa yöneldiler. CD ve kaset çalarları bıraktılar, yeniden plakçalarlar moda oldu. Yeni baskı plaklar çıkmaya başladı. Dolayısı ile daha güzel, daha temiz ve net sesler dinleyebiliyorlar" dedi.'AĞAÇ KASALAR DAHA MODA'

Geçmiş yıllarda nostaljik antika radyoların kolayca bulunabildiğini belirten Kocuklu, "Biz bu radyoları 8-10 sene önce hurdacılardan topluyorduk, o kadar çoktu. Ama şimdi bulunmaz oldu. Herkes evinde bunları kullanmaya başlayınca şimdilerde bulmakta zorlanıyoruz. Eski radyolar fiyat olarak 300-400 TL'den başlıyor, 3-5 bin TL'ye kadar radyo var. Üretim yılı, kasasının bakalit ya da ağaç olması fiyatında fark ediyor. Ağaç kasalar daha kıymetli, daha çok tutuluyor. Mobilya tarzı olduğu için herhalde evlerde daha çok tutuluyor" dedi.


Ömrünün 54 yılını radyo tamir ederek geçirdi
Ömrünün 54 yılını radyo tamir ederek geçirdi
Ömrünün 54 yılını radyo tamir ederek geçirdi
Ömrünün 54 yılını radyo tamir ederek geçirdi
Ömrünün 54 yılını radyo tamir ederek geçirdi
Ömrünün 54 yılını radyo tamir ederek geçirdi
Ömrünün 54 yılını radyo tamir ederek geçirdi
Ömrünün 54 yılını radyo tamir ederek geçirdi
Ömrünün 54 yılını radyo tamir ederek geçirdi
Ömrünün 54 yılını radyo tamir ederek geçirdi
Ömrünün 54 yılını radyo tamir ederek geçirdi
Ömrünün 54 yılını radyo tamir ederek geçirdi

Eskişehir, Türkiye, Çocuk, Radyo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ömrünün 54 yılını radyo tamir ederek geçirdi - Son Dakika

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