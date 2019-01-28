Ömrünün Yarısına Yakınını Karla Mücadeleye Ayırdı

Yurtta kara kışın en sert ve çetin geçtiği Ardahan
'ın Çıldır
ilçesinde operatör olarak çalışan İsmail Aydın
, 28 yıldır karla mücadele ediyor.
Yılın yaklaşık 6 ayı beyaz örtü ile kaplanan kentte, kış mevsiminin başlangıcından beri aralıklarla devam eden kar yağışı ve dondurucu soğuklar sebebiyle İl Özel İdaresi, Karayolları ve belediye ekiplerince il genelinde yollarda kar temizleme, tuzlama, yol genişletme gibi çalışmalar aralıksız sürdürüyor.
Ardahan'ın Gürcistan
ve Ermenistan
sınırındaki Çıldır İlçesinde de İlçe Özel İdare ekipleri, kara kış ile mücadele etmek için iş makineleri desteğinde karla mücadele çalışması yapıyor.
Soğuk hava, kar yağışı ve tipi yüzünden güçlükle yürütülen çalışmalara 28 yıldır, İlçe Özel İdaresinde görev yapan greyder operatörü 57 yaşındaki İsmail Aydın da katılıyor.
Aydın, 1991 yılında yağcı olarak başlayıp kısa süre sonra operatör olarak görev aldığı kurumda ömrünün neredeyse yarısını karla mücadele ederek geçirmenin gururunu yaşıyor.
Özellikle kışın greyderi ile Çıldır'a bağlı 32 köy ile 2 mezra yolunda karla mücadele eden Aydın, adeta yollarını karış karış bildiği ilçede gününün büyük bölümünü greyder üzerinde geçiriyor.
Karla mücadele çalışmalarını mesai saati gözetmeksizin sürdüren Aydın, Çıldır ilçesinin yanı sıra zaman zaman il merkezi ve diğer ilçelere bağlı yollarda da görev alıyor.
Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm personelin yaz kış demeden fedakarca çalıştığını belirterek, İsmail Aydın'ın ilerlemiş yaşına rağmen verdiği mücadelenin dikkatlerinden kaçmadığını söyledi.
"Yolları açmak için sabaha kadar çalışıyor"
Aydın'ın bir süre önce eşini kaybettiğini ancak eşinin cenazesinden iki hafta sonra işinin başına döndüğünü dile getiren Aksel, "Aydın'ın Çıldır ilçemize emeği çoktur, an oluyor gece sabaha kadar çalışıyor. En eksi personellerimizden birisi olan Aydın'ın halen ilk günkü enerjisiyle çalışması bizi tabi ki etkiliyor. Aydın gibi personelimizin verdiği samimi gayret ile kimseyi kışın mağdur etmiyoruz." diye konuştu.
İsmail Aydın da işini severek yaptığını belirterek, özellikle karla mücadeleyi çok zorlu bir emekle yapmaya çalıştığını söyledi.
İşe ilk yağcı olarak başladığını, o günden sonra greyderden kopamadığını anlatan Aydın, "Yağcılıktan sonra greyderi kullanmaya başladım. O gündür bugündür bu işi yapıyorum. Ardahan'ın birçok yerini ve yolunu biliyorum. Ancak Çıldır'ı, avucumun içi gibi bilirim. Hangi yolda hangi havada sorun çıkar tek tek bilirim. Bu işi yaptığım için mutluyum çünkü güzel bir iş yaptığıma inanıyorum. Bir çok insanı gideceği yere ulaştırıyoruz ya da hayatını kurtarıyoruz. Bundan daha iyi ne olabilir ki?" dedi.
Aydın, adeta yol arkadaşı olan greyderi ile yazın da yol açma çalışmalarında mesai yaptığını sözlerine ekledi.
Gürcistan ile sınır olan Çıldır'ın Sabaholdu köyü muhtarı Erol Sayal da Aydın'dan çok memnun olduklarını belirterek, "Kar yağar yağmaz yollara müdahale ediyor. Benim köyüm en uzak köylerden biri olmasına rağmen ekipler kar yağar yağmaz çalışmayı yapıyor. Köylüler olarak Aydın ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinden memnunuz." ifadelerini kullandı.