Ömrünün yarısından fazlası karlı yolları açmakla geçti - Son Dakika

Ağrı'da, Karayolları'nda çalışan 65 yaşındaki Yıldırım Belkis, yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele ederek fırtına, tipi ve çığ tehlikesine rağmen yolları açmak için çalışıyor.

Kış mevsiminin zorlu geçtiği Ağrı'da, kar, tipi ve dondurucu soğuklar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Çetin kış şartlarının yaşandığı kentte, Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri de kardan kapanan yolları ulaşıma açmak için gece gündüz demeden mesai yapıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü ve kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu bölgelerde çalışma yapan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için gecesini gündüzüne katıyor.

İlerleyen yaşına rağmen yoğun mesai veriyor

İlerleyen yaşına rağmen, Karayolları 123. Şube Şefliğinde 45 yıldır görev yapan Yıldırım Belkis de insanların kış mevsiminde mağdur olmaması için yoğun mesai yapan karla mücadele kahramanlarından yalnızca biri.

Her sabah karla mücadelede kullandığı rotatifin bakım ve onarımını yaptıktan sonra "bismillah" diyerek kontak çeviren Belkis, zorlu dağları aşıyor, yolu kardan kapanan köylerdeki hastaların kurtarılmasına öncülük ediyor.

Belkis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllardaki kar yağışının eski zamanlara kıyasla az olduğunu söyledi.

"Zaman zaman çığ tehlikesiyle de karşılaşıyoruz"

Geçmişte 4 metreyi bulan karda yol açtıklarını ifade eden Belkis, şöyle konuştu:

"45 yıldır Karayolları'nda çalışmaktayım. Kışın karla mücadelede, yazın da asfalt çalışması gibi her türlü işte çalışıyorum. Bir haftadır gece gündüz demeden karla mücadele çalışması yapıyoruz. Rotatif ve diğer araçlarla karla mücadeleye devam ediyoruz. Sağ olsunlar şeflerimiz de yanımızda bulunuyor. Bu sene kar çok yağdı ve kış çok çetin geçiyor. Şu anda 2 bin 270 rakımlı bir yerde çalışıyoruz. Yer yer 2-3 metreyi bulan karı temizlemeye çalışıyoruz. Biz yolu açıp geri döndüğümüzde tipi tekrar yolu ulaşıma kapatıyor. Zaman zaman çığ tehlikesiyle de karşılaşıyoruz."

Belkis, ömrünü adadığı karla mücadelede, karla kaplı yolları ulaşıma açıp vatandaşlara hizmet vermenin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.