Ömrünün yarısından fazlasını mahallesine adayan muhtar - Son Dakika

Ömrünün yarısından fazlasını mahallesine adayan muhtar

Mersin'de, 1977 yılında girdiği seçimi kazanarak muhtar olan 69 yaşındaki Osman Kütük, ömrünün yarısından fazlasını mahallesine hizmete adamanın gururunu yaşıyor.

Mersin'de, 1977 yılında girdiği seçimi kazanarak muhtar olan 69 yaşındaki Osman Kütük, ömrünün yarısından fazlasını mahallesine hizmete adamanın gururunu yaşıyor.

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Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde çocukluk ve gençlik yıllarını geçiren Kütük, henüz 26 yaşındayken muhtar olmaya karar verdi.

Bazı mahalle sakinlerinin genç yaştaki birine oy vermeyeceklerini ve işleri idare edemeyebileceğini söylemesine rağmen, azmi ve kurduğu diyalogla muhtar seçilen Kütük, çalışmalarıyla kısa sürede takdir topladı.

Ömrünün 43 yılını mahallesine hizmete adayan, vatandaşların her sıkıntısında yanlarında olan ve çözüm odaklı çalışan Kütük, bu süreçte mahallelinin sevincine de üzüntüsüne de ortak oldu.

Mahalle sakinlerinin seçim dönemlerinde tereddüt etmeden oy verdiği Kütük, üst üste 9 seçimi kazandığı muhtarlık hayatında 6'ncı belediye başkanıyla çalışıyor.

Kütük, yaşlı genç ayırt etmeden vatandaşların sıkıntılarıyla günün her saati ilgileniyor.

"Mahalle sakiniyle diyaloğumu kesmedim"

Osman Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği mahallede uzun yıllardır muhtarlık yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Görevini ilk günkü heyecanla yerine getirdiğini, mahallesinde ayrım gözetmeksizin herkese yönelik çalıştığını anlatan Kütük, şöyle konuştu:

"Mesudiye Mahallesi'nin müdavimi olduk. Aday olduğumda saçımda beyaz bile yoktu. Evlere gittiğimde çocuk olarak görüyorlardı. 'Sen çok gençsin, sana oy vermeyiz' diyorlardı. Muhtarlık nasip olunca, yıllar geçince mahallelinin ağabeyi, amcası, dedesi ve kardeşi oldum. Uzun yıllardan beri görev yapıyorum. Hiçbir zaman mahalle sakiniyle diyaloğumu kesmedim. Bana oy versin vermesin, seçim biter biz hizmetimize devam ederiz. Bu düşünceyle hareket ettik."

Kütük, şahsi çıkar beklemeden çalıştığını vurgulayarak, "Rahmetli babamın bir sözü vardır. 'Kendisi için yaşayan adam uzun yaşamaz ama toplum için yaşayan adam daha uzun yaşar, dinç kalır'. Ben de bunu herkese söylerim. Ben hayatım boyunca babamın bu sözünü şiar edindim." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız muhtarlık mesleğine büyük itibar kazandırdı"

Muhtarların, devletin ilk temsilcileri olduğunu dile getiren Kütük, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar bütün dertlerini muhtarlara anlatırlar. Bizler de elimizden geldiğince vatandaşımızın işini ilgili yerlere bildiririz. Muhtarlık altyapı meselesi. Muhtar olacağım diyen arkadaşlarımızın altyapısı sağlam olmalı. Ekonomi, sosyal bilgiler, siyaset bilimi, hukuk bilecek. Donanımlı olursa hem vatandaşlarımızın işi çözülür hem de bürokrasiyle ilişkisini daha sıhhatli yapar. Ben elimden geldiğince bunları yapmaya çalıştım. Bilmediğim konuları büyüklerime sordum. Bilene danıştım, eksikliğimi tamamlamaya çalıştım. Cumhurbaşkanımız seçilmiş herkese değer veriyor, saygı gösteriyor ve saygı gösterilmesini istiyor. Muhtarlığı kaldırmak isteyenler oldu. Cumhurbaşkanımız muhtarlık mesleğine büyük itibar kazandırdı. Muhtarları dinliyor, bizle yakın diyalog içerisinde."

Kütük, bu dönemden sonra yerini donanımlı genç bir muhtara teslim etmek istediğini ifade etti.

Mesudiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ömrünün yarısından fazlasını mahallesine adayan muhtar - Son Dakika

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