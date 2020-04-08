OMSAN'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL - Son Dakika

OMSAN, yeni tip koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağış yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde salgına yol açan Kovid-19 virüsünün etkilerini en aza indirmek amacıyla başlatılan kampanyaya OMSAN'dan 1 milyon TL bağış geldi.

Açıklamada, "OMSAN olarak bu zor günlerde önceliğimiz çalışanlarımızın ve halkımızın sağlığını korumaktır. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Ülke olarak bu zor günleri el birliğiyle birlikte aşacağımıza yürekten inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.