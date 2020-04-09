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OMSAN'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek duyurusu
6 saat önce
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek açıklaması daha geldi.
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek açıklaması daha geldi.
OMSAN, Yeni tip koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağış yaptıklarını duyurdu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:20 Kaynak: İHA
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