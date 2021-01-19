OMSAN Lojistik denizin altından otomobil taşıdı - Son Dakika

OMSAN Lojistik denizin altından otomobil taşıdı

19.01.2021 15:14
OMSAN Lojistik denizin altından otomobil taşıdı, System.String[]

Türkiye’de demiryolu tren işletmeciliği yetki belgesine sahip ilk özel tren işletmecisi olan OMSAN Lojistik, denizin altından otomobil taşıyarak bir ilke imza attı.

Türkiye'de demiryolu tren işletmeciliği yetki belgesine sahip ilk özel tren işletmecisi olan OMSAN Lojistik, denizin altından otomobil taşıyarak bir ilke imza attı.

Avrupa ile Asya'yı İstanbul Boğazı'nın altından birleştiren Marmaray üzerinden dünyanın ilk kıtalar arası otomobil taşımacılığını gerçekleştiren OMSAN Lojistik, 550 metre uzunluğundaki oto taşıma treni ile 200 adetten fazla Dacia Duster marka otomobili, kesintisiz demiryolu hattında, Romanya ve Bulgaristan üzerinden İzmit Köseköy'e ulaştırdı.

OYAK şirketlerinden OMSAN Lojistik, 60 metre derinliği ile raylı sistemler tarafından kullanılan dünyanın en derin batırma tüp tüneline sahip olan Marmaray üzerinden gerçekleştirdiği taşıma ile dünyada denizin altından bu derinlikte otomobil taşıyan ilk şirket olarak da tarihe geçti. Marmaray ile aktarma yapmadan ve vasıta değiştirmeden yükleri güvenli bir şekilde varış yerlerine ulaştırmaya başlayan OMSAN Lojistik, 2021 yılında uluslararası demiryolu taşımacılığına hız verecek.

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Cömert Varlık

İhracat ve ithalat hız kazanacak

OMSAN Lojistik Genel Müdürü Cömert Varlık, Marmaray'ın yük taşımacılığında faaliyete geçmesiyle birlikte aktarmaya gerek kalmadan ve vasıta değiştirmeden kıtalar arası taşımacılığa başladıklarını kaydetti. Pekin'den Londra'ya kadar uzanan kısa, ekonomik, elverişli uluslararası demiryolu koridorunda bulunan Marmaray'ın Türk lojistik sektörüne çok önemli fırsatlar sunduğunu belirten Varlık, "Pandemi dönemiyle birlikte güvenilir aynı zamanda kesintisiz ulaşım anlamında daha da önem kazanan demiryolu taşımacılığı, ülkemizde özellikle son dönemde gerçekleşen teknolojik yeniliklerin ardından, önümüzdeki dönemde de en çok tercih edilen alternatiflerden biri olacak. Ülkemiz ve sektörümüz adına stratejik öneme sahip Marmaray'ın taşımacılık için tam kapasite faaliyete geçmesiyle birlikte de Türkiye'nin ihracat ve ithalat süreçlerine, dolayısıyla ekonomimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. OMSAN Lojistik olarak, başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu seferin ardından yeni uluslararası tren seferlerinin düzenlenmesi için de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil OMSAN Lojistik denizin altından otomobil taşıdı - Son Dakika


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