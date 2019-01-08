Son Dakika Haberleri: Omsan Lojistik'e Yeni Genel Müdür

Omsan Lojistik'e Yeni Genel Müdür

1 saat önce

OYAK Grup şirketlerinden OMSAN Lojistik'in yeni Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu oldu.

Omsan Lojistik'e Yeni Genel Müdür, System.String[]
OYAK Grup şirketlerinden OMSAN Lojistik'in yeni Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu oldu.

OYAK Grup şirketlerinden OMSAN Lojistik'in yeni Genel Müdürü Dr. A. Bülent Sabuncu oldu.

A. Bülent Sabuncu kimdir?

Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Dr. A. Bülent Sabuncu, aynı üniversitede İktisat Yüksek Lisans programını tamamladı ve İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Doktorasını yaptı. Sabuncu, sırasıyla OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Global Portföy Yönetimi A.Ş. ve Balnak Lojistik Grup'ta çeşitli görevlerde bulundu. Sabuncu, 2014 yılından bu yana FLO Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.de İcra Kurulu Üyesi ve CFO olarak görev yapıyordu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

Ekonomi
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