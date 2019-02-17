Son Dakika Haberleri: Omtas Füzesiyle Yapılan İlk Atışta Hedef Başarıyla Vuruldu

Omtas Füzesiyle Yapılan İlk Atışta Hedef Başarıyla Vuruldu

1 saat önce

Savunma Sanayii Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) projesi kapsamında FNSS'in geliştirdiği 'Kaplan' aracından 4 kilometre menzile sahip Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) füzesiyle yapılan ilk atışta hedefin başarıyla vurulduğunu duyurdu.

Omtas Füzesiyle Yapılan İlk Atışta Hedef Başarıyla Vuruldu, System.String[]
Savunma  Sanayii Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) projesi kapsamında FNSS'in geliştirdiği 'Kaplan' aracından 4 kilometre menzile sahip Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) füzesiyle yapılan ilk atışta hedefin başarıyla vurulduğunu duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "STA projesi kapsamında FNSS'in geliştirdiği 'Kaplan' aracından 4 kilometre menzile sahip OMTAS füzesiyle yapılan ilk atışta hedef başarıyla vuruldu. Yıl içinde projenin kalifikasyon testleri tamamlanarak Kaplan ve Pars'ın teslimatlarına başlanacak. Toplamda 260 araç teslim edilecek" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:55 Kaynak: DHA

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