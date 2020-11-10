OMÜ'de 10 Kasım töreni - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yıldönümünde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

OMÜ'deki Atatürk'ü Anma Günü töreni Kurupelit Kampüsü'nde bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlendi. Tören Rektör Vekili Prof. Dr. Fehmi Yazıcı'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Atatürk'ün ebediyete irtihal ettiği saat 09.05'te saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı söylendi.

"Atatürk varlığını Türk milletine adamış dünya çapında bir liderdir"

Törende günün anlam ve önemini ifade eden Rektör Vekili Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, "Bugün 10 Kasım, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü. Bu anlamlı günde Atatürk'ü anmak üzere burada toplandık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatanına ve milletine son derece bağlı, vatan savunmasını her şeyin üzerinde tutan, maddi ve manevi tüm varlığını çok sevdiği milletine adamış, tartışmasız dünya çapında bir lider ve komutandır. Atatürk'ün eşsiz askeri dehası sayesinde ülkemiz, onu istila eden yabancı güçlerden temizlemiş ve Atatürk, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan etmiştir" dedi.

"Türkiye için çok çalışmalı ve ülkemizi iç ve dış tehlikelere karşı canımız pahasına korumalıyız"

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i ayakta tutabilmek için bilim ve teknoloji odaklı kalkınma hamlelerini başlattığını ve çok kapsamlı reformlar gerçekleştirdiğini kaydeden Rektör Vekili Yazıcı, "Atatürk, çok çalışarak çağdaş uygarlık seviyesine çıkmamızı ve hatta çağdaş uygarlık seviyesini aşmamızı bizlere öğütlemiştir. Onun hedeflediği çağdaş, gelişmiş ve güçlü Türkiye için çok çalışmalı; çalışkan, dürüst, ahlaklı ve vatanını seven genç nesiller yetiştirmeli; ülkemizi her türlü iç ve dış tehlikelere karşı canımız pahasına korumalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında, bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyor; yakın zamanda yaşadığımız İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileyerek hepinize saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Anma törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak ve Prof. Dr. Cengiz Batuk, senato üyeleri, akademisyenler, çok sayıda çalışan ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN