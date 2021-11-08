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OMÜ'de 103 diş hekimliği öğrencisi beyaz önlük giydi - Son Dakika

OMÜ'de 103 diş hekimliği öğrencisi beyaz önlük giydi

08.11.2021 19:35

- OMÜ'de 103 diş hekimliği öğrencisi beyaz önlük giydi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine bu yıl başlayan 1. sınıf öğrencileri törenle beyaz önlüklerini giydi.

- OMÜ'de 103 diş hekimliği öğrencisi beyaz önlük giydi

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine bu yıl başlayan 1. sınıf öğrencileri törenle beyaz önlüklerini giydi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde önlük giyme töreni düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Öğrencilere hitaben konuşma yapan OMÜ Diş Hekimliği Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Özkan, "Bugün beyaz önlüklerinizi giyerek yeni bir hayata başlayacaksınız. Beyaz önlük hekimlik mesleği için dürüstlüğün, ahlaklı olmanın, sırdaş olmanın, aydınlığın, asaletin, saflığın, alçak gönüllü olmanın, sorumluluğun ve din, dil, ırk ayrımcılığı yapmadan tüm insanlara hizmet aşkının bir sembolüdür. Bu önlüğü bugün giyeceksiniz, bundan sonra yaşam biçiminizle, tavır ve davranışlarınızla, iletişim biçiminizle beyaz önlüklerin temsil ettiği vicdani, ahlaki ve insani değerlere bağlı kalma sorumluluğunu daha fazla hissedeceksiniz. Kutsal mesleğin ahlaki ve etik değerlerine hepimiz sahip çıkacağız. Alanlarında çok yetkin ve donanımlı hocalara sahipsiniz. Diş hekimliği eğitimi bir yönüyle usta-çırak ilişkisidir. Siz daima istekli olacaksınız ki hocalarınızın deneyim ve birikimlerinden en iyi şekilde yararlanmış olacaksınız. Sizin için bildiklerini fedakarlıkla sizlere aktaracak, hekimlik sanatını öğretecek hocalarınıza ömür boyu saygı ve sevginizi göstermeyi sakın ihmal etmeyin. Meslektaşlarınızı, onların ailelerini kendiniz gibi, kendi aileniz gibi kabul edin" dedi.

Akabinde öğrencilere seslenen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise "Beyaz önlüğün sembolik bir anlamı var. Bu önlüğü giydiğiniz andan itibaren artık eski kimliğiniz artık eski pozisyonunuz olmayacak. Önlüğü giydiğiniz andan itibaren birinci sınıf öğrencisi, ikinci sınıf öğrencisi artık bunu bırakmanız gerekir. Artık bir sorumluluk sahibisiniz. Saygın bir mesleğin mensubusunuz. Hekim olmak Türk toplumunda oldukça saygın bir meslektir. Bu aslında size nitekim kısıtlamalar getiriyor. Beyaz önlüğü giydiğiniz andan itibaren artık eskisi gibi davranamazsınız. Artık bir temsil pozisyonunuz var. Dolayısıyla bu önemli bir başlangıçtır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye'deki saygın birkaç fakülteden bir tanesidir. Araştırmasıyla, eğitimiyle, mezun ettiği öğrencinin niteliğiyle mutlaka zikredilen bir yere konulan bir fakülte. Dolayısıyla güçlü bir geleneği var. Gurur duyuyoruz. Böyle bir yapının içerisinde eklemlenerek burada eğitiminiz almanız çok büyük bir şanstır" diye konuştu.

Konuşmaların ardında Rektör Yavuz Ünal ve fakülte öğretim görevlileri öğrencilere beyaz önlüklerini giydirdi. Tören toplu fotoğraf ile son buldu.

(FAU-SLH-Y)

OMÜ'de 103 diş hekimliği öğrencisi beyaz önlük giydi
OMÜ'de 103 diş hekimliği öğrencisi beyaz önlük giydi
OMÜ'de 103 diş hekimliği öğrencisi beyaz önlük giydi
OMÜ'de 103 diş hekimliği öğrencisi beyaz önlük giydi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Kongre, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel OMÜ'de 103 diş hekimliği öğrencisi beyaz önlük giydi - Son Dakika


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SON DAKİKA: OMÜ'de 103 diş hekimliği öğrencisi beyaz önlük giydi - Son Dakika
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