OMÜ'de 71 kişilik işe bin 624 kişi başvurdu
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) açtığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruların kabul edildiği 71 kişilik sürekli işçi alım ilanına bin 624 başvuru gerçekleşti.
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) açtığı ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruların kabul edildiği 71 kişilik sürekli işçi alım ilanına bin 624 başvuru gerçekleşti.
OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine (üniversite hastanesi) bağlı Samsun ili ve ilçelerindeki birimlerde çalıştırılmak üzere işçi alımı yapılacağı duyuruldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak alım İŞKUR Samsun İl Müdürlüğü tarafında kabul edildi. Açılan ilanda 20 kadın 36 erkek 'hasta bakımı ve temizliği görevlisi', 2 kadın 8 erkek 'koruma ve güvenlik hizmetleri', 5 erkek veya kadın 'temizlik hizmetleri' personeli olmak üzere toplam 71 sürekli işçi alımı olacağı belirtildi.
29 Haziran'da başlayan başvurular 3 Temmuz itibarıyla sona erdi. Noter kurası ile belirlenecek alıma bin 624 kişi başvuru yaptı. Üniversite tarafından sürekli işçi alımı noter kurasının 16 Temmuz Perşembe günü saat 10.00'da OMÜ Kurupelit Kampüsü Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacağı duyuruldu. Kuraya katılmak isteyenlere Covid-19 salgını nedeniyle fiziksel mesafe kurallarına uymaları şartıyla izin verilecek. Maske takmayanlar salona alınmayacak. Oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uyularak düzenlenecek. Salonda yer bulamayan ve çekilişi takip etmek isteyen kişiler canlı yayınla OMÜ'nün sosyal medya hesaplarından izleyebilecek. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:28 Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › OMÜ'de 71 kişilik işe bin 624 kişi başvurdu - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika 17:38 "Delikanlılık ölmüş" dedirten olay! Bir kamyonet adamla geldiler tek kişiyi bıçaklayıp gittiler 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:46 Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı