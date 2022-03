OMÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile OMÜ Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, OKTAM üyelerinin çok önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Tüm meseleleri bir günde konuşup halletmenin mümkün olmadığına değinen Batuk, "OKTAM'ın kadın ve aile sorunları üzerinde çalışmaları son derece önemli. Genel anlamda konunun bütün boyutlarıyla ele alınması gerekiyor. Önce bataklığın kurutulması gerekiyor. Sadece sivri sineklerle mücadele etmek yeterli değil. Sorunun bütüncül olarak ele alınması gerekir." ifadelerini kullandı.

OKTAM Müdürü Prof. Dr.Hatice Kumcağız ise OKTAM'ın kadının toplumsal ve ekonomik kalkınmada yerini alabilmesi için her konuda duyarlı ve bilgili olunmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, yurt içinde ve dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak olduğunu anlattı.

Merkez olarak özel veya kamu kurum ya da kuruluşlarıyla iş birliği yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlediklerini dile getiren Kumcağız, şunları kaydetti:

"Akademisyenlik, çoğumuzun da bildiği gibi belirli bir mesai saati ile sınırlı olmayan, sürekli kendini yenilemesi gereken ve neredeyse insanın hayatının tamamında etkili olan bir meslektir. Bu bağlamda kadın akademisyenler de zamanlarının büyük bir kısmını bilimsel faaliyetlere ayırmakta, mesai saatleri dışında evde de çalışmak zorunda kalmaktadır. Aynı zamanda da kadın akademisyenler eş, anne, meslektaş, araştırmacı gibi birçok rolü gerçekleştirmektedir. Yapılan çalışmalarda kadın akademisyenler, aile ve annelik sorumluluklarının önceliğine inandıklarından, çocuklarının bakımı ve ailevi sorumluluklarını yerine getirirken akademik hayatta da kendilerinden beklenilen yükümlülükleri gerçekleştirmekte oldukça başarılı oldukları gözlenmektedir."

OKTAM yönetim kurulu üyeleri ile yaklaşık 3 yıl önce merkezin yıllık faaliyetlerini planlarken çalışan kadın akademik ve idari personel için bir sosyal aktivite olarak müzikte karar kıldıklarını aktaran Kumcağız, şöyle konuştu:

"Müzik, beyni hareketli kılar, hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda müzik insan ruhunu ve sağlığını iyileştirme potansiyeline sahiptir. Bu düşünceler ve değerli Doç. Dr. Bahar Güdek hocamızın desteği ile OKTAM Kadınlar Korosu'nu kurduk. Merkezimiz bünyesinde çalışmak için farklı disiplinlerde bize katılan akademisyen hocalarımızın sayısı her geçen gün artmakta. Ekipler iyi liderlerle, iyi liderler de iyi ekiplerle var olabiliyorlar. Etkinliğimizin gerçekleşmesinde öncelikle verdikleri desteklerden dolayı rektörlüğümüze, özverili çalışmaları ve gösterdiği çabalardan dolayı Bahar hocamıza, korodaki ve orkestradaki her bir arkadaşıma, her daim rahatlıkla iletişim kurabildiğimiz ve desteklerini hep yanımızda hissettiğimiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız Güngör Kural ve ekibine OKTAM yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum."

Program, OKTAM Kadınlar Korosu'nun seslendirdiği "Şarkılar Bizi Söyler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" konseri ile sona erdi.