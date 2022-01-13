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OMÜ'de bitkisel atık yağlar geri dönüşüme kazandırılıyor - Son Dakika

OMÜ'de bitkisel atık yağlar geri dönüşüme kazandırılıyor

13.01.2022 16:19
OMÜ'de bitkisel atık yağlar geri dönüşüme kazandırılıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğünce, atıkların kontrol altına alınması ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakılması amacıyla başlatılan sıfır atık çalışmaları kapsamında bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması için etkinlik düzenledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğünce, atıkların kontrol altına alınması ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakılması amacıyla başlatılan sıfır atık çalışmaları kapsamında bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması için etkinlik düzenledi.

OMÜ Arama Kurtarma Öğrenci Topluluğu üyeleri ile gönüllü öğrenciler, sosyal farkındalık çalışması kapsamında evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağları, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı yemekhanesindeki bitkisel atık yağ kutuları bıraktı.

Etkinliğe katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, öğrencilerin çevre adına yaptıkları çalışmanın sevindirici olduğunu belirterek, bu tarz faaliyetlerin artarak devam etmesini diledi.

Çevre bilincinin son derece önem taşıdığını ancak daha da önemlisinin çevre bilinci uygulamasının hayata geçirilmesi olduğunu kaydeden Yazıcı, "Bunu çoğumuz yapıyoruz ama yine de yaşadığımız ortamlara baktığımız zaman tam anlamıyla kurallara uymadığımızı görüyoruz. Bir insan yaşamış olduğu çevreye saygı duyarsa, o çevreyi korursa kendisine saygı duymuş olur. Temiz bir çevrede huzurlu yaşam sürmüş olur. Bu nedenle yapmış olduğunuz aktivite aslında çevreye saygı adına son derece önemlidir." dedi.

Yazıcı, yönetim olarak ana hedeflerin GreenMetric World University Rankings sıralamasında OMÜ'yü daha üst sıralara yükseltmek ve çevreci projelerin sayısını artırmak olduğunu ifade etti.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Arama Kurtarma, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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