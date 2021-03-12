OMÜ'de hemşirelere 'şiddetin' hukuksal boyutu anlatıldı - Son Dakika

OMÜ'de hemşirelere 'şiddetin' hukuksal boyutu anlatıldı

12.03.2021 17:29
OMÜ'de hemşirelere 'şiddetin' hukuksal boyutu anlatıldı, System.String[]

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği İntörn Uygulaması" dersine konuk olan Avukat Sevgi Çetin, kadına yönelik ve aile içi şiddetin hukuki boyutu ile hemşirelerin görev ve sorumluluklarını anlattı.

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği İntörn Uygulaması" dersine konuk olan Avukat Sevgi Çetin, kadına yönelik ve aile içi şiddetin hukuki boyutu ile hemşirelerin görev ve sorumluluklarını anlattı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleşti.

"Vaktinde ve doğru tepkilerle hayat kurtarırsınız"

Moderatörlüğünü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özen Kulakaç'ın yaptığı etkinlikte Avukat Çetin, "Kadına Yönelik ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Konusunda Temel Hukuki Düzenlemeler ile Sağlık Çalışanlarının Görev ve Sorumlulukları" başlıklı sunum yaptı. Çetin sunumunda; hukuk ve sağlığın diğer disiplinlerden farklı olarak insan yaşamının her anına temas ettiğini, bu nedenle de şiddetin önlenmesinde ve şiddet durumunda hukukçuların ve sağlık çalışanlarının önemli görev ve sorumlulukları olduğunu belirterek, "Sizler kadına yönelik ve aile içi şiddetin önlenmesinde çok önemli bir grupsunuz. Çünkü şiddetin en önemli ve ilk göze çarpan boyutu fiziksel şiddet ve fiziksel şiddet durumuyla ilk karşılaşacak olan siz hemşirelersiniz. Bu nedenle vaktinde ve doğru tepkiler verirseniz can kurtarırsınız" dedi.

"Hemşirelerin, hukuki olarak şiddeti bildirme zorunluluğu var"

Hemşirelerin öncelikle hukuki olarak şiddeti bildirme zorunluluğu bulunduğuna vurgu yapan Sevgi Çetin, hemşirelerin şiddet mağduru ya da şiddete uğradığını düşündükleri bir kadınla ya da bireyle karşılaştıklarında neler yapabileceklerine yönelik bilgi sahibi olmaları gerektiğini söyledi. Avukat Sevgi Çetin sunumunun ardından, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının aile içi şiddetin hukuki boyutuna ve kadına şiddetin önlenmesine yönelik hemşirelerin ne yapmaları gerektiğine ilişkin yöneltilen soruları yanıtladı.

Yaklaşık 2 saat süren söyleşi Prof. Dr. Özen Kulakaç'ın söyleşiye katılan Av. Sevgi Çetin ve öğrencilere yönelik teşekkür konuşmasıyla sona erdi. - SAMSUN

OMÜ'de hemşirelere 'şiddetin' hukuksal boyutu anlatıldı
OMÜ'de hemşirelere 'şiddetin' hukuksal boyutu anlatıldı
OMÜ'de hemşirelere 'şiddetin' hukuksal boyutu anlatıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, dünya kadınlar günü, Kadın Hastalıkları, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel OMÜ'de hemşirelere 'şiddetin' hukuksal boyutu anlatıldı - Son Dakika


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