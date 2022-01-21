OMÜ'de sınavlara hazırlanan öğrencilere sıcak çorba dağıtıldı - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) fakülte ve yüksekokullarında devam eden güz dönemi sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ders çalışması için 24 saat açık olan Merkez Kütüphane'de sıcak çorba servisi başlatıldı.

Üniversiteli Akil Gençlik (ÜNİAK) Topluluğunun, "Çorbada tuzumuz, gönlümüzde yeriniz var" sloganıyla OMÜ Merkez Kütüphanesi'nde sınav haftalarında her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği çorba ikramı kapsamındaki programda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, eşi Süheyla Ünal ile öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Çorba ikramının ardından Rektör Ünal ve eşi, ÜNİAK Topluluğu Başkanı ve öğrenci temsilcisi Enes Melih Aktürk'ün eşliğinde sınav heyecanı yaşayan öğrencilerle sohbet edip başarı dileklerini iletti.

Rektör Ünal, gerçekleştirdikleri bütün çalışma ve girişimlerin odak noktasında öğrenciler olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizin stressiz ve rahat biçimde sınavlara konsantre olabilmeleri adına kütüphanemiz sınav haftasında 24 saat hizmet veriyor. Bütün öğrencilerimize sınavlarda muvaffakiyet diliyoruz. Kütüphane çalışanlarımıza da emek ve fedakarlıkları için şükranlarımı iletiyorum." dedi.