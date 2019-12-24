OMÜ'de tohum sergisi - Son Dakika
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OMÜ'de tohum sergisi

7 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesince "tohum" sergisi açıldı.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesince "tohum" sergisi açıldı.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nce öğrencilerin katkılarıyla Türkiye'de yetiştirilen bitkilerin tohumlarından oluşan serginin açılışına konuşan Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu, ülkemizde yetişen bitkilerin tohumlarının bilinmesi ve geliştirilmesini önemsediklerini söyledi.

Bölüm olarak tohumluk bilimi ve teknoloji ile tarımsal biyoteknoloji derslerinin önem taşıdığına dikkati çeken Arslanoğlu, sergi ile Türkiye'nin bitki varlığının ve tohumlarının da öğrenildiğini söyledi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan tohum sergisi iki gün süresince açık kalacak.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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