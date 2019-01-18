Son Dakika Haberleri: Omü'de Toplu Sözleşme

Omü'de Toplu Sözleşme

36 dakika önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Omü'de Toplu Sözleşme, System.String[]
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde protokole; OMÜ adına Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç ve Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası adına da Başkan Hakan Toy imza attı.

Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, işçilerin mağdur edilmeden huzurla çalışmaları gerektiğinin önemini vurguladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Sendika Temsilcilerinden Genel Teşkilat ve Eğitim Sekreteri Osman Çavuş, Genel Mali Sekreter Doğan Alıç, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Demirci, Samsun Şube Başkanı İrfan Kalyoncu da imza töreninde hazır bulundu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:12 Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Rektör, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Güncel
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