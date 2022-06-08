OMÜ'de Türkçe'yi öğrenen yabancı öğrencilere sertifikaları verildi - Son Dakika
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OMÜ'de Türkçe'yi öğrenen yabancı öğrencilere sertifikaları verildi

08.06.2022 17:48
OMÜ'de Türkçe'yi öğrenen yabancı öğrencilere sertifikaları verildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince (OMÜ TÜRKÇE) mezuniyet töreni düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezince (OMÜ TÜRKÇE) mezuniyet töreni düzenlendi.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen "Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Programı"nın sonunda 45 öğrenciye bitirme sertifikaları verildi.

OMÜ TÜRKÇE Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman, burada yaptığı konuşmada, 60 saat teorik, 40 saat uygulama olmak üzere 100 saatlik eğitim programlarını tamamlayan öğrencilerin bitirme sertifikası almaya hak kazandığını söyledi.

Merkeze 2021-2022 akademik yılında 380 yabancı öğrencinin kayıt yaptırdığına işaret eden Şişman, "Eğitim sürelerini tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerimiz için hem şenlik programı hem de mezuniyet töreni düzenledik. Mevcutta 250 öğrencimizin daha eğitimleri devam ediyor. Gelecek yıl merkezimizde 500 öğrencinin kaydını yapacağız. 2013 yılında kurulan merkezimizde bugüne kadar 2 bin 500 uluslararası öğrenci Türkçe öğrendi." dedi.

Etkinlikte Türkçe öğrenen yabancı öğrenciler çeşitli gösteriler de sundu. ???????

OMÜ'de Türkçe'yi öğrenen yabancı öğrencilere sertifikaları verildi
OMÜ'de Türkçe'yi öğrenen yabancı öğrencilere sertifikaları verildi
OMÜ'de Türkçe'yi öğrenen yabancı öğrencilere sertifikaları verildi
OMÜ'de Türkçe'yi öğrenen yabancı öğrencilere sertifikaları verildi
OMÜ'de Türkçe'yi öğrenen yabancı öğrencilere sertifikaları verildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mustafa Kemal Atatürk, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OMÜ'de Türkçe'yi öğrenen yabancı öğrencilere sertifikaları verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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