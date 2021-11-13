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OMÜ'de uygulamalı eğitimde hasat zamanı - Son Dakika

OMÜ'de uygulamalı eğitimde hasat zamanı

13.11.2021 14:28

- OMÜ'de uygulamalı eğitimde hasat zamanı Ziraat Fakültesi öğrencileri tarlaya girdi, kivi hasadı yaptı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 2'nci sınıf öğrencileri, arazi uygulaması kapsamında kivi hasadı gerçekleştirdi.

- OMÜ'de uygulamalı eğitimde hasat zamanı

Ziraat Fakültesi öğrencileri tarlaya girdi, kivi hasadı yaptı

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 2'nci sınıf öğrencileri, arazi uygulaması kapsamında kivi hasadı gerçekleştirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar, "Öğrencilerimizin elleri meyveye dokunuyor, elleri toprağa dokunuyor. Öğrencilerimize uygulamalı bir şekilde en iyi eğitimi vermek istiyoruz" dedi.

OMÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri eğitimlerine sınıf ortamının yanı sıra arazide uygulamalı olarak da devam ediyor. Bu kapsamda Atakum ilçesi Kaya Güney Mahallesi'ndeki Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu öğrencilerin en verimli şekilde eğitim alması için birçok imkanı bünyesinde bulunduruyor. Birçok meyvenin ve sebzenin yetiştirilmesine tanıklık eden öğrenciler arazi uygulaması kapsamında kivi bahçesine girerek hasat yaptı.

"Üretim aşamasına öğrenciler dahil oluyor"

Öğrencilere en iyi şekilde uygulama eğitimi vermek istediklerini ifade eden OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar, "Burası Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu. Bu araştırma istasyonu direkt köyün içinde. Üreticilerle yan yana parsellerimiz var. Dolayısıyla bir taraftan onlara örnek olmak isterken bir taraftansa bitki türlerini gerçek ekolojisinde deniyoruz. Bu hem kestane hem fındık hem ceviz hem de kivi için deneme üretimleri yapıyoruz. Burada öğrencilerimizle bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bu üretim aşamasına öğrenciler de dahil oluyorlar. Öğrencilerimiz sadece teorik değil, pratik eğitim de alıyorlar. Bugün kivi hasadı yapıyorlar. Elleri meyveye dokunuyor, elleri toprağa dokunuyor. Bu şekilde yaptıkları işi de daha iyi öğrenmiş oluyorlar. Kivide erkek ve dişi bitkiler var. Bunu daha iyi idrak etmiş oluyorlar. Dolayısıyla biz OMÜ Ziraat Fakültesi olarak öğrencilerimize uygulamalı bir şekilde en iyi eğitimi vermek istiyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Buradan yaklaşık 3 ton kadar kivi hasadı elde etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

"Çok eğlenceli geçti"

Hasadın çok verimli geçtiğini belirten Bahçe Bitkileri 2. sınıf öğrencisi Çağla Nur Çakıroğlu, "Bugün ders kapsamında kivi hasadı yapmak üzere buraya geldik. Hasat zamanı ne zamandır, kivi nasıl hasat edilir bunları öğrendik. Çok eğlenceli geçti" şeklinde konuştu.

Bahçe Bitkileri 2. sınıf öğrencisi Şevval Özarslan ise, "Burada Ümit hocamız sayesinde uygulamalı ders olarak kivi hasadına geldik. Bizim için çok eğlenceli ve bilgili geçti" ifadelerini kullandı.

(FAU-SLH-Y)

OMÜ'de uygulamalı eğitimde hasat zamanı
OMÜ'de uygulamalı eğitimde hasat zamanı
OMÜ'de uygulamalı eğitimde hasat zamanı
OMÜ'de uygulamalı eğitimde hasat zamanı

Ziraat Fakültesi, Hasat, Bahçe, Kivi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel OMÜ'de uygulamalı eğitimde hasat zamanı - Son Dakika


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