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OMÜ'den aşure ikramı

54 dakika önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Muharrem ayının başlaması nedeniyle Aşure Günü etkinliği düzenleyerek akademik ve idari personele aşure ikramında bulundu.

OMÜ'den aşure ikramı, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Muharrem ayının başlaması nedeniyle Aşure Günü etkinliği düzenleyerek akademik ve idari personele aşure ikramında bulundu.


OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, etkinlikte mübarek Muharrem ayını kutlayıp birlik, kardeşlik ve dostluk temennisinde bulunurken bir süre aşure dağıtımına eşlik etti. OMÜ Vakfının OMKAN İktisadi İşletmesi mutfağında 2 bin kişilik olarak hazırlanan aşure, katılımcılara OMKAN personeli tarafından dağıtıldı. Yoğun katılımın olduğu aşure etkinliğinde organizasyonun aksamadan işlemesi katılımcıları memnun etti.


AFAD'dan Rektör Bilgiç'e ziyaret


Öte yandan, Samsun İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdür Vekili Levent Uçarlı, Bilgiç'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından, toplumu afetlere karşı bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Afetlere Hazırlık Yılı" projesi hakkında bilgi veren Uçarlı, projenin geniş kitlelere ulaşabilmesi için Rektör Bilgiç'ten destek talep etti.


Olası bir afet durumunda, can kaybını önleyecek derecede önemli bir projeye memnuniyetle destek vereceğini ifade eden Rektör Bilgiç ise proje kapsamında çekilen video ile topluma, 'Afet çantanı hazırla ki canın sağ olsun' mesajını verdi. 81 ilde tanıtılacak video ile afet çantası hazırlamanın hayati önemi vatandaşlara anlatılacak. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Rektör, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:14 Kaynak: İHA
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