OMÜ'den Azerbaycan'a destek - Son Dakika

OMÜ'den Azerbaycan'a destek

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği provokasyon ve saldırılara karşı Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtmek amacıyla "Azerbaycan Destek Programı" düzenledi.

OMÜ'den Azerbaycan'a destek, System.String[]

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinde gerçekleştirdiği provokasyon ve saldırılara karşı Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirtmek amacıyla "Azerbaycan Destek Programı" düzenledi.

Destek programına; Rektör Prof. Yavuz Ünal, OMÜ Uluslararası Birim Başkanı Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, OMÜ Azerbaycan Temsilcisi Baba Osmanov, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programda, Azerbaycan ve Türkiye'nin milli marşlarının dinlenmesinin ardından OMÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Ferit Süleymanov, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan son olaylar hakkında bilgi verdi.

"Provokasyonlar sadece askeri boyutta sınırlı kalmamış diplomatik boyutuyla da yapılmıştır"

30 yıl önce Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ bölgesinin, bazı karanlık dış güçlerin de yardımıyla Ermenistan tarafından işgale uğradığını hatırlatan Ferit Süleymanov, Ermeni güçlerin sık sık provokasyona başvurduğunu belirtti. Temmuz ayında Azerbaycan ordusunun işgalci güçleri geri püskürttüğünü bildiren Süleymanov, "Fakat işgalci taraf, özellikle Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol ve Bakü Tiflis- Erzurum Doğalgaz Hatlarının geçtiği stratejik bölge olan Tovuz'da ateşkesi sık sık ihlal etmeye ve sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam etmiştir. Provokasyonlar sadece askeri boyutta sınırlı kalmamış bizzat Ermenistan Başbakanı tarafından diplomatik boyutuyla da yapılmıştır" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkının hem maddi hem de manevi yardımlarını görüyor ve hissediyoruz"

Ermenistan'ın gerçekleştirdiği tek taraflı agresif terör saldırıları ve diplomatik provokasyonların, Azerbaycan'ın kardeş ve stratejik ortağı Türkiye tarafından da fark edildiğini vurgulayan Ferit Süleymanov, "Uluslararası teşkilatlar, 30 yıl süren sulh görüşmelerine rağmen kalıcı bir barış getiremediler. Maalesef son provokasyon 3 gün önce sabah saatlerinde yapılarak Azerbaycan'ın sivil yerleşkeleri haince bir saldırıya maruz kalmış, sivil halktan yaralananlar ve şehit olanlar olmuştur. Bunun üzerine Azerbaycan ordusu geniş çaplı bir askeri harekat başlatmıştır. Azerbaycan Savunma Bakanlığından verilen son resmi bilgiye dayanarak söyleyebilirim ki işgal altındaki topraklarda düşmanın tüm hava savunma sistemi yok edilmiş ve ordumuz düşmanın tüm geri hatlardaki lojistik yerlerini imha etmiştir. Azerbaycan halkı olarak bu haklı savaşımızda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkının hem maddi hem de manevi yardımlarını görüyor ve hissediyoruz. Bu nedenle hem kendi adıma hem de Azerbaycan halkı adına Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Umarım işgal altındaki topraklarımız bir an önce özgürleştirilir ve burada bulunan herkesi zafer konuşmasını dinlemek için tarihi topraklarımızda ağırlarız" sözlerine yer verdi.

"Ermenistan'ın tavrını ve uluslararası örgütlerin çözüme olan ilgisizliğini kaygı ile takip etmekteyiz"

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da Azerbaycan'da yaşanan olaylar hakkında duygu ve düşüncelerini dile getirerek konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Üniversitemizde gerek öğretim üyesi ve gerekse öğrenci olarak bulunan Azeri kardeşlerim, Dağlık Karabağ ve çevresindeki Azerbaycan topraklarını işgal eden, insanlık ayıbı olarak hafızalarda yer edinen Hocalı katliamını gerçekleştiren ve halen sivil asker ayırımı yapmaksızın saldırgan tutumunu sürdüren Ermenistan'ın tavrını ve uluslararası örgütlerin çözüme olan ilgisizliğini kaygı ile takip etmekteyiz. Bölgenin huzuru, öncelikle komşuların hukukunun korunmasına bağlıdır. Hak ve hukuku dikkate almayan bütün beyan ve eylemler birlikte yaşamayı zorlaştıran girişimlerdir. Söz konusu eylemlerin Azerbaycan gibi, bölgenin temel aktörlerinden biri olan, egemen, köklü ve güçlü bir devlete yönelik olması, tahmin edilebileceği gibi onarılamaz ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle uluslararası aktörlerin akl-ı selim ile hareket etmesi gerekmektedir."

"Hocalı katliamını unutmayan insanlık, yeni bir Srebrenitsa katliamına tahammül etmeyecektir"

Bölge üzerindeki etkin olan güçlerin, hegamonik pozisyonlarını korumak, sömürge odaklı çıkarlarını garanti altına almak ya da dikkatleri başka bir yöne çekmek düşüncesiyle her şartta elverişli enstrümanlar kullandıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Egemen bir devlet olmak, öncelikle kendi aklıyla hareket etmeyi gerektirmektedir. Yapılan açıklamalarda anlamsız, çıkar odaklı ya da taraflı beyanlardan kaçınılarak, saldırgan ve işgalci Ermenistan'ın, sivillerin yaşadığı bölgeye yönelik yeni saldırıları kınanmalı ve sorunun diplomatik yollarla çözümüne vurgu yapılmalıdır. Aksi takdirde kışkırtılan Ermenistan'ın sorumsuz davranışlarından çıkar uman ya da güç devşirmeyi tasarlayan bir kısım aktörler, sonrasında kontrol edemeyecekleri ateş ile oynadıklarını fark edeceklerdir. Hocalı katliamını unutmayan insanlık, hakim güçlerin eliyle gerçekleştirilen ve kontrollü soykırım olarak nitelenen yeni bir Srebrenitsa katliamına tahammül etmeyecektir" diye konuştu.

"Ermenistan, gayri hukuki tavırlarından bir an önce vazgeçmeli; saldırılarını durdurmalı, işgal ettiği Azerbaycan topraklarını boşaltmalı ve özür dilemelidir"

Rektör Ünal konuşmasına şöyle devam etti: "Saldırılarına verilen karşılıkla yaşadıkları hayal kırıklığı ve hezimetlerin, Türkiye'nin müdahalesine bağlanmasını ve 'Osmanlı hayaletinin geri dönüşü' olarak tanımlanmasını, dikkatleri başka bir alana çekmek düşüncesiyle manipüle edilen tarihin yeniden tedavüle sürülmesi olarak görüyor, ideolojik ve talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyor ve kınıyoruz. Egemen güçlerin saldırgan ve şımarık çocuğu rolüyle sahnede yer alan Ermenistan, gayri hukuki tavırlarından bir an önce vazgeçmeli; saldırılarını durdurmalı, işgal ettiği Azerbaycan topraklarını boşaltmalı ve özür dilemelidir. Dolayısıyla ateşkesin, barışın ve bölgede istikrarın önü açılmalıdır."

Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Azerbaycan halkına da baş sağlığı dileyen Rektör Ünal, "Millet olarak öz kardeşimiz Azerbaycan'ı haklı davasında destekliyoruz. Kendi topraklarını savunmasında yanlarındayız. Dualarımızın başında yer aldılar. Yüreğimiz yürekleriyle atıyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından program sona erdi. - SAMSUN

OMÜ'den Azerbaycan'a destek
OMÜ'den Azerbaycan'a destek
OMÜ'den Azerbaycan'a destek
OMÜ'den Azerbaycan'a destek
OMÜ'den Azerbaycan'a destek
OMÜ'den Azerbaycan'a destek
OMÜ'den Azerbaycan'a destek

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, İşgal, Asker, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel OMÜ'den Azerbaycan'a destek - Son Dakika

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