OMÜ'den Türkiye şampiyonu - Son Dakika
Son Dakika Spor OMÜ'den Türkiye şampiyonu - Son Dakika Spor

OMÜ'den Türkiye şampiyonu

6 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Koleji öğrencisi Gökçe Eker, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen Kule ve Tramplen Atlama Turnuvası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

OMÜ'den Türkiye şampiyonu, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Koleji öğrencisi Gökçe Eker, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından organize edilen Kule ve Tramplen Atlama Turnuvası'nda Türkiye şampiyonu oldu.


Ankara Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen Kule ve Tramplen Atlama Turnuvası'nda Gökçe Eker; 3 metre tramplen atlamada 1'inci, 5 metre tramplen atlamada 3'üncü, 1 metre tramplen atlamada ise 5'inci olarak rakiplerini geride bıraktı.


Şampiyonada, 6 kulüpten 7 ile 18 yaş grubunda 89 sporcu mücadele verdi. Türkiye şampiyonası niteliği taşıyan organizasyonda aynı zamanda, atlama branşında uluslararası turnuvalarda yarışacak milli sporcuların seçimleri de yapıldı. Şampiyonaya katılan sporcular, tramplende 1 ve 3 metre, kule atlamada ise 3, 5, 7,5 ve 10 metre yüksekliklerde yarıştılar.


Şampiyon sporcu Gökçe Eker, Balkan Şampiyonası için Sırbistan'a sonrasında ise Avrupa Şampiyonası için İtalya'ya gitmeye hak kazandı. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye, Gökçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
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