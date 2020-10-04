OMÜ'den uluslararası öğrencilerinöğrenim ücretlerinde yüzde 40 indirim - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretlerinde yüzde 40 indirim yaptı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, öğrenci odaklı yönetim anlayışıyla hareket eden OMÜ Yönetim Kurulunun 1 Ekim 2020 tarihli toplantısında, uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Toplantıda, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi için alınacak öğrenim ücretlerinde yüzde 40 oranında indirim yapılmasının oy birliği ile kararlaştırıldığı duyurulan açıklamada şunlar aktarıldı:

"OMÜ Yönetim Kurulu uluslararası öğrencilere yaptığı indirimin haricinde ders kayıt tarihini 7 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 24.00'e kadar uzattı. İndirimden önce kayıt yapan uluslararası öğrenciler unutulmadı. Kararda öğrenim ücretlerini yatıran ve ders kayıt işlemlerini karardan önce gerçekleştiren öğrencilerin, bahar dönemi öğrenim ücretleri yüzde 40 oranında düşürülecek."

Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın, "Kovid-19 pandemisinin dünyaya ve ülkemize getirdiği olumsuzluklar her alana yansıdığı gibi eğitim alanına da yansımıştır. Özellikle üniversitemizin eğitim alanında ve öğrencilerimizin pandemiden dolayı yaşadığı sorunları asgari düzeye indirebilmek bizlerin temel gayesidir. Bu gaye doğrultusunda uluslararası öğrencilerimizin yaşadığı sorunları dinleyerek ve göz önünde bulundurarak öğrencilerimizin öğrenim ücretlerinde yüzde 40 oranında indirim yapılmasını kararlaştırdık." ifadelerine yer verildi.