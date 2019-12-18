OMÜ Eğitim Fakültesi öğrencilerinden projeler - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında "Benim de Bir Ağacım Var", "Bir Okul Değişiyor", "Türkçe Sokağı" ve "Oyunlarla Sosyalleşelim" adlı projeleri ders danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Memiş rehberliğinde hayata geçirdiler



"Mezun oldukları üniversitede bir dikili ağaçları olsun"



Türkçe Eğitimi üçüncü sınıf öğrencileri tarafından ilk olarak Eğitim Fakültesinin çevresine ıhlamur, servi, elma, armut, ayva, erik, mandalina ve çınar fidanları dikildi. "Benim de Bir Ağacım Var" sloganıyla hayata geçirilen fidan dikim etkinliğiyle Eğitim Fakültesini çevreleyen alana 50'nin üzerinde yeni fidan kazandırıldı. Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şeyma Büyükkavas Kuran da etkinliğe katıldı ve etkinliğin gelenekselleşmesini diledi. Ders danışmanı Dr. Memiş, hedeflerinin öğrencilerin mezun oldukları üniversitelerinde bir ağacının bulunmasını sağlamak olduğunu, bu yolla öğrencilerin hem çevre bilinçlerinin hem de Ondokuz Mayıs Üniversitesine aidiyet duygularının geliştirilmesine katkı sağlamak istediklerini söyledi. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Benim de Bir Ağacım Var" etkinliğine katılan öğrenciler, lisans eğitimleri süresince fidanların bakımını ve sulama sorumluluğunu üstlendiklerini belirttiler.



OMÜ öğrencileri okul boyuyor



Ders kapsamında yapılan bir diğer proje ise Canik Gölalan İmam Hatip Ortaokuluna bir kütüphane kazandırmak. Öncesinde derslik olarak kullanılan ancak tamamlandıktan sonra çocukların hayal dünyalarına ev sahipliği yapacak, onların okuma sevgilerini ve ilgilerini artıracak kütüphane için çalışmalar, öğrencilerin duvarları rengarenk boyaması ile başladı. Boyama işleminden sonra ortaokul düzeyine uygun, nitelikli çocuk edebiyatı ürünlerinden seçilen kitaplar, kütüphanenin duvarlarını süslemesi için hazırlanan materyaller ve tablolar okul idaresine teslim edildi. Öğrencileri misafirperverlikle karşılayan ve proje için özveriyle çalışan Okul Müdürü Murat Durmuş, zor şartlarda öğrenim gören öğrencilerin kütüphane için ne kadar hevesli olduklarını anlatarak OMÜ ile iş birliği içinde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.



OMÜ öğrencilerinden "Türkçe Sokağı"



Bir diğer proje olarak da Bafra Gazi Ortaokulu öğrencileri için bir "Türkçe Sokağı" hazırlandı. Gazi Ortaokulu idaresiyle görüşüldükten sonra hazırlanan materyaller duvarlara ve panolara asıldı. Kapılar ve merdiven basamakları giydirildi. Okul binasının en üst katında bulunan koridor "Türkçe Sokağı" olarak düzenlendi. Çalışmaları ilgiyle izleyen Okul Müdürü Tugay Kökkülünk projeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm öğrencilere teşekkür etti. Sokağın tamamlanmasından sonra projeyi hazırlayan öğrenciler, "Hazırladığımız Türkçe Sokağı öğrencilerle buluşmayı, onlara ilham vermeyi, materyalleriyle zihinlere yeni kapılar açmayı ve sunduğu güzel sözlerle yüreklere dokunmayı bekliyor" ifadelerini kullandı.



Proje kapsamında çalışmalarına devam eden OMÜ öğrencileri, Bafra Gazi Ortaokulu 5.sınıf öğrencileri için 'Oyunlarla Sosyalleşelim' etkinliği düzenlediler. "Merhaba Arkadaşım" etkinliği ile öğrencilerin etkili iletişim kurmaları sağlanmaya ve ilk kez karşılaşan öğrencilerin birbirlerine nasıl davrandıkları tespit edilmeye çalışıldı. - SAMSUN