OMÜ Hastanesinin kalite ve bilinirliği artırılacak - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversite bünyesinde bulunan OMÜ Hastanesinin kalite ve bilinirliğinin artırılması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Ünal, rektörlük toplantı salonunda OMÜ Hastanesi yöneticileriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri, sağlık çalışanlarının ve hastanenin genel durumuyla ilgili toplantıya katıldı.

Ünal, özellikle içinde bulunulan Kovid-19 sürecinde hastanenin bütün personelinin canla başla çalıştığını belirterek, "Üniversitemizin sağlık yönetimi ve sağlık politikalarının daha etkin ve kaliteli yürütülmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. İstihdam edilecek personelin niteliği, hastane ve sağlık çalışanlarına yönelik sertifikasyon faaliyetleri, halkla ilişkiler, sağlıkta kalite standartları gibi çalışmalarımızı detaylı olarak inceliyoruz. Bu yönde durum tespiti yapıp süreci aynı hassasiyetle takip edeceğiz. Hastanemizi geleceğe taşıyacak reformları bir an önce gerçekleştirip aşama kat etmek arzusundayız. Personel ihtiyaçlarının giderilmesi ve mekansal problemlerin çözümü için imkan ve kabiliyetlerimizi nasıl etkin ve verimli kullanacağımıza odaklanmış durumdayız. Salgında hastanemizin kapasite kaybına uğramaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde bulunan OMÜ Hastanesinin kalite ve bilinirliğinin artırılması için çalışma yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlıkta kalite standartlarının bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması ve uygulanması gerektiğine değinen Ünal, hastanenin sektörel dinamikler ve değişimlere ayak uydurmasının vizyonları arasında bulunduğunu vurguladı.

Hastanenin kalite standardının yüksek olması gerektiğine işaret eden Ünal, şunları söyledi:

"Hastanemizin kalite yolculuğunu sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalıklarının artırılmasına yönelik sempozyum, kongre, panel, hizmet içi eğitim programları, akademik ve idari etkinliklerle desteklemeye devam edeceğiz. Kalite standartlarının başka bir boyutu olan hakla ilişkiler ise yaşadığımız bilgi ve iletişim çağında önemli yönetim fonksiyonu olarak karşımıza çıkmakta. Halkla ilişkiler hastanemizin bilinirliğinde, pozitif imaj ve itibar sahibi olmasında ve diğer kuruluşlarla diyalog kurulmasında hayati hizmeti yerine getirmektedir. Bu nedenle personelimizin donanımlı, öğrenme ve yönetme becerileri yüksek ve gelişmeye açık kişiler olması, hastanemizin niteliği ve rekabet gücüne çok önemli katkılar sunacaktır."

OMÜ Hastanesi Başmüdürü İsa Erfalay ise hastane ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.