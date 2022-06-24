OMÜ Havza Meslek Yüksekokulunda mezuniyet töreni düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO) 2021-2022 akademik yılının ardından mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Havza MYO'nun bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin hayatın farklı bir döneminin sonuna gelirken yeni bir başlangıcın eşiğinde bulunduklarını belirterek, edindikleri bilgi ve becerileri en güzel şekilde sergilemeleri temennisinde bulundu.

Havza MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ercan Tural da öğrencilerden, sadece kendileri ve aileleri için değil, ülkeleri ve insanlık için de başarılı olmaları gerektiğini unutmamaları gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından yüksekokulu ve bölümlerini dereceyle tamamlayan öğrencilere belgeleri CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Sancak ve Tural tarafından verildi.

Daha sonra üniversiteden bu yıl mezun olan 420 öğrenci, keplerini havaya kutlama yaptı.