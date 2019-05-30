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OMÜ Havza MYO'da mezuniyet töreni

53 dakika önce

Havza Meslek Yüksekokulu 24. dönem mezunlarını verdi.

OMÜ Havza MYO'da mezuniyet töreni, System.String[]
Havza Meslek Yüksekokulu 24. dönem mezunlarını verdi.
Yüksekokul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde, öğrenciler adına konuşmayı Menekşe Altıntaş yaptı.
Yüksekokul Müdürü Adem Asan da öğrencilere ve velilere seslenerek, "Okulumuzdan mezun olan öğrencilerin sevincini paylaşmak ve mesleğinde donanımlı olarak yetiştirdiğimiz gençlerimizi şerefle uğurlamak için bir aradayız. Özellikle ailelerimiz, öğretmenlerimiz ve tabii ki siz öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum." dedi.
Rektör Başdanışmanı ve Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen ise mezun olan öğrencilere başarılar diledi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de öğrencileri kutlayarak, "Sizler ne kadar şanslısınız ki Milli Mücadele'nin 100. yılında Milli Mücadele'nin başlangıç noktası olan Samsun'dan, Havza'dan mezun oluyorsunuz. İnşallah Milli Mücadele şuuru ve bilinci yolunuzu aydınlatır." dedi.
Altı programdan 450 öğrencinin mezun olduğu Havza MYO'da, İş Güvenliği programı ise ilk mezunlarını verdi. Program öğrencileri belgelerini almaya baretleri ile çıktı.
Törende sonunda öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.
Mezuniyet törenine, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, ilçe protokolü, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:29 Kaynak: AA
Altıntaş, Havza, Güncel
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