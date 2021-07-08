OMÜ İlahiyat Fakültesi bin mezun verdi - Son Dakika

OMÜ İlahiyat Fakültesi bin mezun verdi

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 5 yıllık eğitim hayatını tamamlayan bin öğrenci mezun oldu.

OMÜ İlahiyat Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı yaşandı. Örgün ve uzaktan eğitim ile 5 yıllık eğitimlerini tamamlayan bin öğrenci için fakültenin Prof. Dr. Hasan Katipoğlu Konferans Salonu'nda tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Bölümlerini birincilik ile bitiren öğrencilere hediyeler verildi. Tören, hediye takdiminin ardından protokol konuşmaları ile devam etti.

Kep atma töreni öncesi konuşan OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yılmaz, "Toplam 4 bin öğrenciye sahibiz. Uzaktan eğitim ve örgün eğitimde. Finallerin bitmesiyle 400, toplamda bu yıl itibarıyla bin öğrenciyi fakültemizden mezun ediyoruz. Hocalarım, 'Bedir ashabı yetiştirdiniz' dediler. Bedir ashabının 3 katıyız. Hz. Peygamber 300 kişiyle Bedir'de tarihi değiştirdi. Biz burada inşallah bu bin neferle Türkiye'nin her satında yetişmiş kaliteli, pırıl pırıl gençlerimiz ile bu ülkenin kaderini inşallah değiştireceğiz. Bugün göz aydınlığı günümüz. Ne mutlu ki böyle bir fakültenin mensubu olanlara" dedi.

"Bir zamanlar hocaların ve herkesin rütbeli askerler önünde eğildiği salondayız"

Daha önceki yıllarda gerçekleştirilen mezuniyet törenlerine de değinen Dekan Yılmaz, şunları söyledi:

"Çok zaman önce değil gösterdiğim bu fotoğraf. Bu fakülte mezuniyet töreninde Samsun'un tüm askeri erkanın, bütün ahalinin hocaları yazılı belgelerle burada hizaya çektiği, hiçbir hocanın bu toplantıya katılmama şansının olmadığı ve herkesin o mevcut rütbeliler önünde eğildiği aynı salondayız. Dolayısıyla gelecek 5 yılların, 10 yılların yeniden süzgeçten geçirilmesi gerekiyor. Ben tarihçiyim. Tarihinizi unuttuğunuz zaman geleceğinize yön verme şansına sahip değilsiniz. İlahiyat Fakültesinde çok değil müzik salonunda Kur'an derslerinde 10. Yıl Marşı söyletildiği yıllar. Belgeleri, bunları biz hazırlamadık. Bunu tüm Türkiye'ye 'Ne kadar çağdaş bir ilahiyat fakültesi mezuniyeti yaptık' diye postalarla gönderildiği günleri yaşamıştık. O günlerden bu günlere geldik. O acılardan bu günlere ulaşılmasında kimlerin emeği varsa Allah binlerce kez razı olsun. Rabb'im bir daha o kara günleri yaşatmasın. Gençler, uyanık olacaksınız."

Tören konuşmaların ardından mezuniyet belgelerinin dağıtılması ve kep atma töreni ile sona erdi.