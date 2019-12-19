OMÜ ile sanayi iş birliği - Son Dakika
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OMÜ ile sanayi iş birliği

6 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla beraberindekiler ile çeşitli ziyaretlerde bulundu.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla beraberindekiler ile çeşitli ziyaretlerde bulundu.


Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fatih Özkan, Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tekin Şimşek ile birlikte bir cerrahi aletler firmasını ziyaret etti.


"107 ülkeye ihracat yapıyoruz"


Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, "Üretimimizin yüzde 80'inden fazlasını yurt dışına ihraç ediyoruz. 107 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunlara Batı Avrupa ülkeleri, Amerika, Çin de dahil. Amerika'ya ihracat yapacak kadar kaliteli üretim yapıyoruz. Ayrıca üretim ve ihracat politikamız sürdürebilir rekabet" dedi.


"Amacımız ülke sanayisinin, ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesi"


Üniversite sanayi iş birliğine vurgu yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran ise cerrahi aletler firmasının, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisinin AR-GE Merkezinden faydalanarak, tecrübeli personellerinden danışmanlık alabileceklerini ifade etti. Üniversitenin, ilgili akademisyenlerinin de destek sunabileceğini altını çizen Mehmet Kuran, amaçlarının ülke sanayisinin, ekonomisinin ve teknolojisinin gelişmesi olduğunu sözlerine ekledi.


Ürünleri inceleyen Rektör Vekili Mehmet Kuran ve beraberindekiler, firmanın üretim merkezini de gezerek mühendislerden üretim süreci hakkında hem bilgi aldılar hem de izlenimlerini ve görüşlerini bildirdiler. - SAMSUN

Kuran-ı Kerim, İhracat, Rektör, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:58 Kaynak: İHA
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