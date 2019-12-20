OMÜ İletişim Fakültesine Senaryo Ödülü - Son Dakika
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OMÜ İletişim Fakültesine Senaryo Ödülü

6 saat önce

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (SSDER) tarafından sigaranın zararları konusunda düzenlenen "Ödüllü Senaryo Yarışması"nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Yunus Tüzen üçüncülük elde etti.

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Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (SSDER) tarafından sigaranın zararları konusunda düzenlenen "Ödüllü Senaryo Yarışması"nda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Yunus Tüzen üçüncülük elde etti.


Mutlu Yarınlar'a üçüncülük ödülü


Ödül töreninde İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencisi Yunus Tüzen yazdığı "Mutlu Yarınlar" adlı senaryosuyla üçüncü oldu. Ödülü SSDER Başkan Vekili Güneri Özsoy takdim etti.


Tören sonrasında duygu ve düşüncelerini anlatan Tüzen "Fakültemi böyle platformlarda tanıttığım için çok mutluyum. Değerli hocalarım başta olmak üzere bu yolda bana destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Binlerce diye tabir edilen senaryo arasında ilk üçe girmek gurur verici bir olay, böyle bir yarışma düzenleyerek bizlere bu fırsatı veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.


İstanbul'da Sefaköy Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine eski Sağlık Bakanı Bülent Akarcalı, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve aynı zamanda Sigarayla Savaşanlar Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, İl sağlık müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, SSDER Başkan Vekili Güneri Özsoy, Oylum Talu, OMÜ İletişim Fakültesi Arş. Gör. Uğur Kılınç, Arş. Gör. Ufuk İnal ve çok sayıda öğrenci katıldı. - SAMSUN

TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:51 Kaynak: İHA
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