OMÜ İletişim Fakültesinin çevrim içi seminerine AA Grafik Editörü Mevlüt Eren konuk oldu - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi (İLEF) Gazetecilik Bölümü tarafından OMÜ YouTube kanalında "Dijitalleşen Gazetecilik Pratiklerinde İnfografik Kullanımı" konulu çevrim içi seminer düzenlendi.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OMÜ İLEF Gazetecilik Bölümü Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Faruk Çeçen'in moderatörlüğünde gerçekleşen seminere konuşmacı olarak katılan Anadolu Ajansı Grafik Editörü Mevlüt Eren, dijitalleşme sürecinin gazetecilik alanına yansımaları ve infografik tasarımları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda yeni medya ortamlarından bilgiye ulaşmanın hızlanmasına ve bilgilerin yoğunluğuna dikkati çeken Eren, "Yeni medya ortamında binlerce yayımlanan bilgiyi ve özellikle haberi tutundurmak için grafik tasarımı önem teşkil etmektedir. Nispeten 20 ya da 30 yıl önce insanlar belirli kaynaklardan bilgi ve habere erişebilmekteydi. Günümüzde ise bu durum değişti artık cebimizde taşınabilen akıllı telefonlardan, sosyal medya mecralarından, internet ağlarından bilgiye ve habere erişim oldukça kolay. Bu kolaylık bize bilgi ve haberi hızlı şekilde ulaştırsa da yoğun bir bilgi akışıyla karmaşıklık yaratabilmekte. Ancak bu durum bir dezavantaj değildir, grafik tasarımıyla üretilecek materyaller ile doğru bilgi ve haberi hikayeleştirerek insanların ilgisi çekilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmenin iletişim ve gazetecilik pratiklerine yansımalarına da işaret eden Eren, "Artık dijitalleşme ile birlikte hem gazete tasarımı yapabiliyor hem de bunu dijital olarak yayıma dönüştürebiliyoruz." ifadesinde bulundu.

"İnfografik haberler insanlar tarafından daha fazla ilgi görüyor"

İnfografik tasarımıyla gerçekleştirilen haberlerin insanlar tarafından daha fazla ilgi gördüğünü vurgulayan Eren, şunları kaydetti:

"İnfografik aslında insanlık tarihi kadar eski bir araç. Bilgilendirme tasarımının bir türü olan ve Türkçe'ye 'bilgi grafiği' olarak çevrilmekte olan infografik, bir olaya veya sisteme ait verileri, illüstrasyon, fotoğraf, harita, diyagram, piktogram, grafik, sembol ve renk kodlaması ile organize ederek sunan bütünleşik tasarım yapısı olarak da ifade edilebiliyor. Söz edilen bu tanımlar aslında bize, okuması sıkıcı ve yoğun olan bilgilerin ya da haberlerin, grafiklerle, tablolarla, piktogramlarla, fotoğraflarla ve illüstrasyonlarla yani görsel öğelerle dikkat çekici ve akılda kalıcı bir şekilde görselleştirilmesi insanlar tarafından daha ilgi gördüğünü söylüyor."

İnfografik tasarımlarının dijitalleşen gazetecilik pratikleriyle kesiştiğini ve bu alanda bir uzmanlaşmanın gerekliliğini dikkati çeken Eren, çevrim içi seminerin gerçekleşmesinde katkıları olan OMÜ İLEF Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu'na, Gazetecilik Bölüm Başkan Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Faruk Çeçen'e ve Öğretim Görevlisi Onur Şen'e teşekkür etti.

Seminer, katılımcılardan gelen soruların cevaplandırılması ile sona erdi.