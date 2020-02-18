OMÜ istihdama yönelik iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika
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OMÜ istihdama yönelik iş birliği protokolü imzaladı

7 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü ile bir çağrı merkezi istihdama yönelik iş birliği protokolü imzaladı.

OMÜ istihdama yönelik iş birliği protokolü imzaladı, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü ile bir çağrı merkezi istihdama yönelik iş birliği protokolü imzaladı.


Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğü ile bir çağrı merkezi Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu (MYO) Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı öğrencilerinin piyasa şartlarına uygun nitelikte yetiştirilerek istihdam edilmeleri amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.


İş birliği protokolü ile Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı'nda eğitim gören Çarşamba Ticaret Borsası MYO öğrencilerinin ihtiyaç duyulan nitelikte yetiştirilmesini hedeflediklerini belirten çağrı merkezi yetkilileri, en temel amaçlarının sektördeki insan sermayesini teknik ve yeterlilik anlamında geliştirmek olduğunu söylediler. OMÜ ile iş birliği yapmayı oldukça önemsediklerini dile getiren yetkililer protokol kapsamında verilecek eğitimler sonucu sertifika almaya hak kazanan öğrencilere iş alımda öncelik tanınacağını da belirttiler.


Öğrencilerin saha tecrübesi kazanması amacıyla yürütülen iş yeri eğitimi hakkında bilgi veren OMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran öğrencilerin gelişimi ve istihdamı açısından bu tür eğitim programlarının son derece önemli olduğunu vurguladı. Çeşitli sektörden uzmanların öğrencileri eğittiği ustaların eğitimi programı hakkında da bilgi veren Kuran bu konuda yapılacak iş birliklerine her zaman açık olduklarını ifade etti.


Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kuran ve Assist Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Haktan Saran, iş birliği koşullarını ve kapsamını içeren protokolü imzaladı. İmza töreninde şirketin Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi, İnsan Kaynakları Müdürü Mehmet Erkan Aydın ile OMÜ Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Aydemir ve öğretim üyeleri de hazır bulundu. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kuran-ı Kerim, Çarşamba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:48 Kaynak: İHA
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