OMÜ'lü akademisyene TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas TÜBİTAK Teşvik Ödülü aldı.



Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) 2019 ödüllerinin verildiği törende OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas sosyal bilimler alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü aldı.



Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende ödülünü almak üzere çocuklarıyla sahneye çıkan Kavas'a ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Törende OMÜ'yü temsil eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'te bu mutlu gününde Doç. Dr. Kavas'ı yalnız bırakmadı.



Bu başarı ile gurur duyduğunu söyleyen Sait Bilgiç, "TÜBİTAK Bilim ödülü alan Prof. Dr. Kazım Şahin, Fırat Üniversitesinden öğrencim, TÜBİTAK Teşvik ödülü alan Doç Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ise rektörü olduğum Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültemiz Öğretim üyesi. Her ikisiyle de gurur duydum. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Ayrıca ödüle layık görülen tüm bilim insanlarını da başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak 2019'u güzel kapatıyoruz. 2020 ye daha ümitle giriyoruz" dedi.



TÜBİTAK Teşvik Ödülü ile OMÜ'yü onurlandıran Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ise, "Ülkemizin en prestijli bilim ödülü olan TÜBİTAK Teşvik Ödülünü aldığım ve bu ödülü uzun yıllar sonra doğduğum ve büyüdüğüm şehrime, Samsun'a getirdiğim için çok mutluyum. Ödülümü Cumhurbaşkanımızın elinden almış olmak da benim için ayrıca anlamlı ve gurur vericiydi. Beni bu mutlu günümde yalnız bırakmayıp desteklerini esirgemeyen rektörüme teşekkürü bir borç bilirim. TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü psikolojik danışma ve rehberlik alanında alan ilk akademisyen olmanın gururunu yaşarken, bu ödülle birlikte akademik hayatta ne kadar doğru bir çizgide ilerlediğimin bu şekilde takdir edilmesinden ötürü de oldukça mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Akademik hayatım boyunca bana inanan ve desteklerini esirgemeyen aileme de minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödüllerine değer bulunan akademisyenler, tören sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile objektiflere poz verdiler. - SAMSUN