OMÜ'lü akademisyene TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel OMÜ'lü akademisyene TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi - Son Dakika

OMÜ'lü akademisyene TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi

6 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas TÜBİTAK Teşvik Ödülü aldı.

OMÜ'lü akademisyene TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas TÜBİTAK Teşvik Ödülü aldı.


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) 2019 ödüllerinin verildiği törende OMÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas sosyal bilimler alanında TÜBİTAK Teşvik Ödülü aldı.


Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende ödülünü almak üzere çocuklarıyla sahneye çıkan Kavas'a ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Törende OMÜ'yü temsil eden Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç'te bu mutlu gününde Doç. Dr. Kavas'ı yalnız bırakmadı.


Bu başarı ile gurur duyduğunu söyleyen Sait Bilgiç, "TÜBİTAK Bilim ödülü alan Prof. Dr. Kazım Şahin, Fırat Üniversitesinden öğrencim, TÜBİTAK Teşvik ödülü alan Doç Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ise rektörü olduğum Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültemiz Öğretim üyesi. Her ikisiyle de gurur duydum. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Ayrıca ödüle layık görülen tüm bilim insanlarını da başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak 2019'u güzel kapatıyoruz. 2020 ye daha ümitle giriyoruz" dedi.


TÜBİTAK Teşvik Ödülü ile OMÜ'yü onurlandıran Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ise, "Ülkemizin en prestijli bilim ödülü olan TÜBİTAK Teşvik Ödülünü aldığım ve bu ödülü uzun yıllar sonra doğduğum ve büyüdüğüm şehrime, Samsun'a getirdiğim için çok mutluyum. Ödülümü Cumhurbaşkanımızın elinden almış olmak da benim için ayrıca anlamlı ve gurur vericiydi. Beni bu mutlu günümde yalnız bırakmayıp desteklerini esirgemeyen rektörüme teşekkürü bir borç bilirim. TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü psikolojik danışma ve rehberlik alanında alan ilk akademisyen olmanın gururunu yaşarken, bu ödülle birlikte akademik hayatta ne kadar doğru bir çizgide ilerlediğimin bu şekilde takdir edilmesinden ötürü de oldukça mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Akademik hayatım boyunca bana inanan ve desteklerini esirgemeyen aileme de minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.


TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödüllerine değer bulunan akademisyenler, tören sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile objektiflere poz verdiler. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti
Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son Dakika Haberleri
21:52 Avusturya'da Boşnak asıllı siyasetçiye sosyal medyada ırkçı saldırı - Son Dakika
21:51 Üsküdar'da Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi - Son Dakika
21:51 Galata kulesi'nde noel baba kostümü giyen kişi vatandaşlarla fotoğraf çektirdi - Son Dakika
21:48 Vali Aksoy'un yılbaşı akşamı mesaisi - Son Dakika
21:48 Galata Kulesi'nde Noel Baba kostümü giyen kişi vatandaşlarla fotoğraf çektirdi - Son Dakika
21:23 Yeni yıla saatler kala Taksim'de hareketlilik sürüyor! Binlerce kişi akın etti - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde 80 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 21:56:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: OMÜ'lü akademisyene TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]