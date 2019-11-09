Son Dakika Haberleri: OMÜ'lü öğrencilerden lösemi farkındalık çalışması
Son Dakika Güncel OMÜ'lü öğrencilerden lösemi farkındalık çalışması

OMÜ'lü öğrencilerden lösemi farkındalık çalışması

6 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Damla Topluluğu Fahrettin Ulusoy İlkokulunu ziyaret etti.

OMÜ'lü öğrencilerden lösemi farkındalık çalışması, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Damla Topluluğu Fahrettin Ulusoy İlkokulunu ziyaret etti. İlkokul öğrencileri ile oyunlar oynayan OMÜ'lü öğrenciler lösemi hakkında bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası çerçevesinde Fahrettin Ulusoy İlkokulunu ziyaret eden Damla Topluluğu, öğrencilere lösemi hakkında bilinçlendirme çalışması yaptı. Bilinçlendirme çalışmasının ardından öğrenciler ile okul bahçesinde oyunlar oynadılar.


Lösemili çocuklar için bir farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten Damla Topluluğu Başkanı Ayşe Nur Değirmenci, "Çocuklarla bir araya gelerek lösemi hakkında konuştuk. Lösemiyi miniklerin anlayacağı bir şekilde onlara aktarmaya çalıştık. Lösemi ile beraber çocuklarla değerler eğitimi çalışması da gerçekleştirdik. Çocuklar ile bir araya getirerek biz gençler olarak çocukların duygusuna ortak olup yüzlerindeki tebessüm olmaya çalıştık" dedi.


Damla Topluluğu Başkanı Değirmenci, topluluk olarak yıl içerisinde farklı konularda bilinçlendirme çalışmalarında bulunacaklarını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ulusoy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:29 Kaynak: İHA
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