OMÜ'lü öğrencilerin TEKNOFEST başarısı - Son Dakika

OMÜ'lü öğrencilerin TEKNOFEST başarısı

OMÜ'lü öğrencilerin TEKNOFEST başarısı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin geliştirmiş oldukları projeler TEKNOFEST'ten ödüllerle döndü.

OMÜ'lü öğrencilerin TEKNOFEST başarısı

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinin geliştirmiş oldukları projeler TEKNOFEST'ten ödüllerle döndü.

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencileri "Milli Tohum Hamlesi" sloganı ile yola çıktı. 'Genom Avcıları' ismi ile yarışmaya katılan takım yapmış oldukları proje ile Biyoteknoloji İnovasyon kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Türkiye tarımında yaygın olarak kullanılan hibrit tohumun üretim maliyetinin yüksek ve üretimin sınırlı olduğunu belirten Genom Avcıları Takımı, bu probleme çözüm bulmak amacıyla "CRISPR-Cas9 Genom Düzenleme Aracılığı ile Erkek Kısır Domates Bitkilerinin Geliştirilmesi" projesini hayata geçirdi. Doç. Dr. Musa Kavasın danışmanlığını yaptığı ve doktora öğrencileri Zafer Seçgin ile Gökhan Gökdemir'in yer aldığı proje kazandığı birincilikle Üniversiteyi gururlandırdı.

Türkiye'de kullanılan tohumlar hibrit tohum olması ve maliyet acısından yüksek olduğu için bu projeyi yaptıklarını belirten Zafer Seçgin, "Projemizde 'CRISPR-Cas9' yöntemini kullanarak hibrit tohum üretiminde maliyeti düşürmeyi hedefledik. Hibrit tohum üretiminde işgücü gerektiren durumlar oluyor. İşgücü ve bu işlemin bazı zorlukları önlemek amacıyla polen oluşumunda sorumlu bazı genleri susturduk. Erkek genleri susturmamız sonucunda hibrit tohum üretimindeki en büyük maliyetin önüne geçmiş olduk. Bizim sistemimiz dünyadaki birçok sistemden farklı yönü doğrudan domates bitkisine enjeksiyon yöntemi ile uygulamak oldu" dedi.

"İlk defa biz uyguladık"

Genom Avcıları ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Musa Kavas, "Nisan ayında 'Genom Avcıları' takımını kurma kararı aldık. Domateste genom işlenmesine yönelik bir proje hazırlandı. Bu kapsamda seçtiğimiz gen, polen oluşumunun engellenmesine yönelik bir gen. Literatürde yaygın olarak kullanılan 'CRISPR' yöntemini kullanarak bu genin susturulmasını hedefledik. İlk defa biz bir bitkiye bu yöntemi uygulayarak polensiz bitkilerin oluşumunu sağladık" diye konuştu.

Atakuş İHA

TEKNOFEST'de gurur yaşatan bir diğer proje ise Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerinden oluşan Atakuş İHA Takımı'ndan geldi. 'Döner Kanat İHA' kategorisinde Yerli yazılım ödülünü alan Atakuş İHA Takımı'nda Deniz Can Aykurt takım kaptanı, Hazal Kara takım pilotu, Hüseyin Can Küçüksezer, Mehmet Kaan Yılmaz ve Yusuf Dizdar ise takım üyesi olarak yarışmada yer aldı.

"Çıtayı çok yükseğe koyduk"

Projeleri ile diğer öğrencilere örnek olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi İdris Sancaktar, "Şubat ayında başlattığımız bir çalışma. Drone'nun gövdesini oluşturduk son yazılımlara başladık. Yazılım 2 ay kadar bir süreç aldı. Arkadaşlarımızın bu sene okulu bitirmiyor olması gelecek öğrencilere de bu işi taşımak için büyük bir avantaj. Böylece kendi edindikleri deneyimleri, tecrübeleri kendilerinden sonraki öğrencilere de aktarmış olacaklar. Çırağın yetişmesi bakımından önemli bir şey birbirlerinin deneyimlerini aktarmaları bazen hocaların söylediklerinden daha önemli oluyor. Fakat çıtayı çok yükseğe koyduk seneye en az böyle bir ödülü almamız gerekecek. Bu bizim ve öğrencilerimizin daha çok çalışması gerektiği anlamına geliyor. İnşallah bundan sonraki senelerde de Üniversitemize, öğrencilerimize faydalı bir şey yapmış oluruz" şeklinde konuştu.

Drone yapım aşamalarından bahseden takım kaptanı Deniz Can Aykurt, "Araştırmalarımızı tamamladıktan sonra temel uçuş gereksinimleri havalanış, yükseliş ve otonom olarak yani kendi kendine yolunu bulabilmesi. Ona atanan görevleri otonom olarak yapmasını sağlayacak yazılımı geliştirdik. Son 2 ayda yoğun bir yazılım çalışması yürüttük. Kendi yazdığımız devre kartını 1 hafta 10 günlük bir süreçte üretip testlerine başladık. Yarışma bizim için çok güzel bir tecrübe oldu. Orada 101 takım bulunuyordu. Bu takımlar içerisinde farkımızı koyduğumuz için kendi ürettiğimiz yazılımın başarılı olması bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

OMÜ'lü öğrencilerin TEKNOFEST başarısı
OMÜ'lü öğrencilerin TEKNOFEST başarısı
OMÜ'lü öğrencilerin TEKNOFEST başarısı
OMÜ'lü öğrencilerin TEKNOFEST başarısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Erkek, Tohum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:08 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel OMÜ'lü öğrencilerin TEKNOFEST başarısı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Ermenistan ordusunda "Dehşet" lakabı ile bilinen Albay Artur Galstyan, Karabağ'da öldürüldü Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis Hollandalı jinekolog en az 17 kadını spermlerini kullanarak hamile bıraktı
Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı         
16:14
Erdoğan, İslam'a dil uzatan Macron'a sert sözlerle karşılık verdi: Sen kimsin ki bu ifadeyi ağzına alıyorsun? Erdoğan, İslam'a dil uzatan Macron'a sert sözlerle karşılık verdi: Sen kimsin ki bu ifadeyi ağzına alıyorsun?         
16:03
Gerçekleşmeyen transferler için Yusuf Günay'dan açıklama: G.Saray için gerekeni yaptık Gerçekleşmeyen transferler için Yusuf Günay'dan açıklama: G.Saray için gerekeni yaptık         
15:13
Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandı Kardeşi dahil 8 kişiyi öldüren Avcı lakaplı katilin müebbet hapis cezası onandı         
14:53
Alevlerin yükseldiği eve girerek 5 çocuğu kurtardı Alevlerin yükseldiği eve girerek 5 çocuğu kurtardı         
14:19
Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu         
14:15
Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor Türk SİHA'ları vurdukça ilgi artıyor! Ukrayna 48 adet daha satın almak istiyor         
14:07
Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda         
13:21
Doğum oranlarının düştüğü Singapur'da, salgın döneminde çocuk sahibi olan çiftlere en az 8 bin dolar verilecek Doğum oranlarının düştüğü Singapur'da, salgın döneminde çocuk sahibi olan çiftlere en az 8 bin dolar verilecek         
12:42
Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat Meteoroloji'den İstanbul için dolu uyarısı: Perşembe ve cuma gününe dikkat         
12:03
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
"Şu anda meşgulüm" diyerek telefonu yüzüne kapatmıştı! Paşinyan, sonunda Putin ile görüşebildi         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 16:24:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OMÜ'lü öğrencilerin TEKNOFEST başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei