OMÜ'lü öğrencilerin TEKNOFEST'te büyük başarısı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından düzenlenen "Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmasının TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Finali'nde ikincilik ve üçüncülük ödüllerini aldılar.



"Makine İmalatı ve Otomotiv" kategorisinde Metalurjı ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden Arş. Gör. Suna Avcıoğlu danışmanlığında öğrencimiz Caner Çelik, "Sodyum Silikat Esaslı Aerojel Toz Katkılı Yüksek Isı Yalıtımı Sağlayan İnce ve Hafif Kompozitlerin Otomotiv Sektöründe Kullanılabilirliğinin İncelenmesi" başlıklı projesiyle ikincilik ödülü alırken, "Bilgi ve İletişim Teknolojileri" kategorisinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Sercan Demirci danışmanlığında öğrencilerimiz Hasan Tok, Nur Sena Batur ve Halil İbrahim Yıldırım, "Öğrenci Devam Sisteminin Zigbee Protokolü ile Gerçeklenmesi" başlıklı projeleriyle üçüncülük ödülü aldı. - SAMSUN