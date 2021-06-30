Üye Girişi
OMÜ, manda ürünlerinde Samsun'u marka yapmak için kolları sıvadı - Son Dakika

OMÜ, manda ürünlerinde Samsun'u marka yapmak için kolları sıvadı

30.06.2021 15:46
OMÜ, manda ürünlerinde Samsun'u marka yapmak için kolları sıvadı, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun hayvancılık sektörünün en önemli gelir kaynaklarından biri olan manda yetiştiriciliğine yeni bir vizyon getirerek buradan elde edilen ürünlerin markalaşmasını sağlamak ve sektörün verimliliğini arttıracak bir eylem planı oluşturmak amacıyla, ilgili...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun hayvancılık sektörünün en önemli gelir kaynaklarından biri olan manda yetiştiriciliğine yeni bir vizyon getirerek buradan elde edilen ürünlerin markalaşmasını sağlamak ve sektörün verimliliğini arttıracak bir eylem planı oluşturmak amacıyla, ilgili kurum yetkilileri ve akademisyenlerin katılımıyla istişare toplantısı düzenledi.

Rektörlükte gerçekleşen toplantıya; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Doç. Dr. Habip Muruz, Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Ali Gücükoğlu, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal ve Doç. Dr. Hüseyin Erdem, OMÜ Proje Yönetim Ofisi Başkanı Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas, Tarım İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Burhan İşler ile Samsun Manda Yetiştiricileri Birliği yetkilileri katıldı.

"Hedefimiz tüm projelerin tek bir mega projenin çatısı altına toplanarak yürütülmesi"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ'de ve Samsun'da birçok kurumun manda yetiştiriciliğiyle ilgili proje ve çalışma yürüttüğünü belirterek, "Bu toplantıyla arzu ettiğimiz, sektörle ilgili mevcut durumu değerlendirmek, yapılması gerekenleri istişare ederek bir yol haritası belirlemek ve bu yol haritası üzerinden süreci yönetmek. Bir durum analizi yaparak sonucunda bir amaç ortaya koyacağız ve bu amacı gerçekleştirmek için de stratejik eylem planı çıkaracağız" dedi.

Samsun'un Türkiye'nin en yüksek manda popülasyonuna sahip olmasına rağmen yeterli üretime, gelire ve markalaşmaya sahip olamadığına dikkat çeken Rektör Ünal şöyle devam etti: "Manda yetiştiriciliğiyle yapılan projeler ve akademik çalışmalar bir mega projenin parçası olmadığı için sonucu üretime ve gelire dönüşemiyor. Bu durum da ülkemiz için ciddi anlamda enerji, zaman ve ekonomik kayba neden oluyor. Bu nedenle hedefimiz, bu sektörle ilgili yürütülen tüm projelerin tek bir mega projenin çatısı altına toplanarak yürütülmesi. Tek bir projenin parçası olarak yürütülen projelerin de desteklenerek ortaya çıkardıkları sonucun büyük resmi tamamlamasını, yani bizi ana hedefimize ulaştırmasını öngörüyoruz."

"Mandadan elde edilen ürünlerle Samsun'a özel bir marka oluşturmayı hedefliyoruz"

Manda konusunda farkındalık oluşturacak bir projeyi hayata geçirmeyi amaçladıklarını kaydeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, "Mandadan elde edilen ürünlerle Samsun'a özel bir marka oluşturmayı hedefliyoruz. Üniversitemizin AR-GE birimlerinin de dahil olacağı bu projeyi hayata geçirmek için bu ekiple bir aradayız. Sahada mandadan elde edilen ürünler satılsa da bu ürünlerin belli bir standardı ve bilimsel alt yapısı yok. Bu nedenle bir markanın adı altında; mandanın eti ve sütünün yanında derisi, boynuzu ve ekolojik hayata etkilerinin de içinde olduğu, her kesimin faydalanabileceği büyük bir proje hazırlamak istiyoruz. Bu nedenle ilgili tüm kurumlar bir araya gelerek bu projede çalışmalı" ifadelerini kullandı.

"Kızılırmak Vadisi'nin, dünya çapında bir verimlilik potansiyeli var"

Öncelikli hedeflerinin büyük resmi sahaya yansıtmak olduğunu dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, "Manda yetiştiriciliğinin önem kazanması amaçlarımızın bir parçası. Çünkü biz bir bütün olarak Kızılırmak Vadisi'ne bakıyoruz. Kızılırmak Vadisi'nin, dünya çapında bir verimlilik potansiyeli var. Kuş Cenneti, Bafra, Vezirköprü ve Havza'nın dahil olduğu alan; sağlık, turizm, tarım ve gıda merkezi olabilir. Ancak bunlar uzun vadede gerçekleştirilebilecek hedefler olduğundan katma değeri en yüksek alanlardan biri olan manda yetiştiriciliğiyle süreci başlattık. Bunun yanında da birbirine eş değerde kenevir var. Manda ürünlerinden marka oluşturulabilir ve bu markayı ülke seviyesinde tescillendirebilirsek yaptığımız çalışmalar birbirinin parçası olarak büyür" şeklinde konuştu.

Sektör temsilcileri ve sektörle ilgili çalışmaları bulunan akademisyenlerin, manda yetiştiriciliğinin mevcut durumu, problemleri, mandadan elde edilen ürün çeşitliliğini ve verimini arttırmak için yapılması gerekenler hakkında görüş, tecrübe ve bilgisini paylaştığı toplantıda, elde edilen sonuçlar ve alınan kararlar listelenerek bir yol haritası oluşturuldu.

Manda yetiştiriciliğinin bilimsel yöntemlerle yapılmasının ve üreticinin eğitilmesinin önemle altının çizildiği toplantıda, Samsun'un bu konudaki mevcut potansiyelini en üst seviyede kullanabilmesi için sektörün profesyonelleşmesi gerektiği vurgulandı.

"Ürünlerin değerini ortaya koymak açısından üniversitemizin yüksek bir etki gücü var"

Toplantının sonunda OMÜ'nün güçlü bir marka değeri olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Mandadan elde edilen ürünler hakkında tüketicide bir bilinç oluşturmak ve bu ürünlerin değerini ortaya koymak açısından üniversitemizin yüksek bir etki gücü var. Biz bu yükümlüğümüzün farkındayız ve üstleneceğiz. OMÜ'nün Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi de bu sürece damga vurmalı. Ortaya çıkarmayı hedeflediğimiz markanın denetimini ve kalite kontrolünü yapmalı" şeklinde konuştu.

Manda yetiştiriciliğine, devletin ciddi bir maddi destek sunduğunu da hatırlatan Rektör Ünal, "Bu desteğin verimli kullanılması ve bir sonuca dönüşmesi pek çok açıdan önemli. Köylünün bulunduğu yerde geçimini sağlaması ve rahat yaşayabilmesinin en kolay yollarından biri de manda yetiştiriciliği. Bu nedenle stratejik bir hedef ortaya koymamız, imkanları verimli kullanarak süreci hızlandırmamız gerek. Önce sektörün kendi ayağı üzerinde durmasını daha sonra da kara geçmesini sağlamamız lazım. Bu da ancak markalaşmayla mümkün."

Samsun, manda popülasyonunda Türkiye'de ilk sırada

Manda popülasyonunda Türkiye'de ilk sırada yer alan Samsun'da 22 binden fazla hayvanın olduğu belirtiliyor. Mandalardan alınan süt ile kaymak, yoğurt, dondurma ve tereyağı gibi birçok gıda üretiliyor. Birçok tüketicinin tercihi olan manda etinin yanında derisi de oldukça değerli. Boynuzlarından üflemeli müzik aletleri, bıçak sapı ve daha birçok ürün üretilen manda, sulak alanlarda yetişiyor. Kızılırmak Deltası bu hayvanların aradığı habitatı sağlıyor. Geviş getirenlerden olan manda, ülkemizde su sığırı, camız, kömüş olarak anılırken birçok ülkede ise bufalo olarak adlandırılıyor. - SAMSUN

OMÜ, manda ürünlerinde Samsun'u marka yapmak için kolları sıvadı
OMÜ, manda ürünlerinde Samsun'u marka yapmak için kolları sıvadı
OMÜ, manda ürünlerinde Samsun'u marka yapmak için kolları sıvadı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye, Rektör, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OMÜ, manda ürünlerinde Samsun'u marka yapmak için kolları sıvadı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düğünde takı krizi! Dünürler birbirine girdi, sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı 15:48 Düğünde takı krizi! Dünürler birbirine girdi, sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi 15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu 15:04 Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak 14:50 Şırnak ve Van birbirine bağlanıyor! Sarp dağlar 12 tünelle aşılacak Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz 14:40 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor 14:05 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan 13:18 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan

Son Dakika Haberleri
16:00 İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek
15:37 Son Dakika: FETÖ'nün Selam Tevhid kumpas davasında 20 sanığa 1 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
15:03 Son dakika! Fenerbahçe'nin yeni hocası Paulo Fonseca oldu
14:39 Ahmet Kutucu'nun menajeri transferi hakkında konuştu: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir takımda izleyeceğiz
14:23 Lüks rezidansta tartıştığı kocasını öldürüp "Ne çekiyorsunuz?" diye sitem etti
14:04 Sıfır araçlarda yapılan gizli hatalar yüzünden birçok vatandaş mağdur: Kıyamet gibi şikayet geliyor
13:59 Kamyonun çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti
13:48 Son Dakika: LGS yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu! Kılavuza göre, sonuçlar 26 Temmuz 2021'de açıklanacak
13:25 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak
İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek İBB Meclisi AK Parti Grubu, sağlık çalışanlarına sağlanan ücretsiz ulaşım imkanının uzatılmasını teklif edecek         
16:01
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi         
15:34
Yılların ustası bile kandırıldı! İkinci el aldığı otomobil ekleme çıktı Yılların ustası bile kandırıldı! İkinci el aldığı otomobil ekleme çıktı         
15:21
Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi Bıçak zoruyla kaçırılan kadının imdadına, olay yerinde tesadüfen bulunan muhabirler yetişti! O anlar saniye saniye görüntülendi         
14:58
LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik LGS birincileri başarılarının sırrını söyledi: Koronavirüsü avantaja çevirdik         
14:49
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı         
09:55
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 16:13:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: OMÜ, manda ürünlerinde Samsun'u marka yapmak için kolları sıvadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement