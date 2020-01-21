'OMÜ Masal'ı anlattılar - Son Dakika
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'OMÜ Masal'ı anlattılar

6 saat önce

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri TRT Trabzon Radyosu canlı yayınında görme engelliler için geliştirdikleri OMÜ Masal uygulamasını anlattı.

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Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri TRT Trabzon Radyosu canlı yayınında görme engelliler için geliştirdikleri OMÜ Masal uygulamasını anlattı.


OMÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 4. sınıf öğrencileri Açelya Kaynar ve Oğuzhan Uysal TRT Trabzon Radyosu'nda görme engelliler için geliştirdikleri "Omü Masal" sesli masal uygulamasını tanıttılar. Öğrenciler ders kapsamında geliştirdikleri aplikasyon ile görme engelli bireylerin gelişen teknolojiyi rahatlıkla kullanmalarını ve Türk masallarının tanıtılmasını amaçlandıklarını vurguladılar.


Görme engellilerin dertlerini dert edindikleri vurgulayan Oğuzhan Uysal, "Biz bir grup gönüllü dördüncü sınıf öğrencisi olarak projeyi planladık. Daha sonra OMÜ Radyo'da masalların seslendirmelerini yaptık. Gönüllü olarak uygulamaya katkı sağlamak isteyen farklı bölümlerde okuyan arkadaşlarımızla masalların diğer dillere çevirileri ve yazılımı hazırlandı. Görme engelli bireyler için yapılandırılmış kullanıcı duyarlılığı ile kolayca erişebilecek bir mobil aplikasyon oluşturduk. Umarız çocukların seveceği yararlı bir uygulama olur" dedi. - SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
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