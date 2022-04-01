OMÜ'nün 47. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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OMÜ'nün 47. kuruluş yıl dönümü kutlandı

01.04.2022 21:00

OMÜ'nün 47. kuruluş yıl dönümü kutlandı Araştırma üniversitesi vizyonundaki OMÜ'de atama ve yükselme kriterleri değişti Araştırma üniversitesi olma yolundaki Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin 47. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Rektör Prof. Dr.

OMÜ'nün 47. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Araştırma üniversitesi vizyonundaki OMÜ'de atama ve yükselme kriterleri değişti

SAMSUN - Araştırma üniversitesi olma yolundaki Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin 47. kuruluş yıl dönümü töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, atama ve yükselme kriterlerinde değişikliğe giderek yeni bir aşamaya geçtiklerini açıkladı.

OMÜ'nün 47. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı kampüsteki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal bir konuşma yaptı.

Eğitim revizyonu ve atama yükselme kriterlerindeki değişikliği anlatan Rektör Ünal, "Göreve geldiğimiz günden beri eğitimle alakalı çok ciddi anlamda bir vurgumuz oldu. Her platformda destekledik. Dünyadaki gelişmeleri dikkate almak suretiyle eğitimde bir revizyona gittik. Yaklaşık 1 yıldır devam eden bu süreç bu yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Dün de yine üniversitemiz yeni bir aşamaya geçti. Atama yükselme kriterlerini değiştirmek suretiyle üniversite kendisine yeni bir vizyon biçti. Değişen şartları dikkate almak suretiyle üniversite kendisini yenilemek zorundaydı. Senatonun bu noktadaki çok uzun bir oturumuyla dün karar aldık. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bizim endekslerdeki karşılığı değiştirecek, endekslerdeki yerimizi değiştirecek bir atılım ortaya çıkacaktır. Üniversitede ortaya çıkan yeni durumla, mevcut akademik personelin motivasyonunun güçlendirilmesi, desteklenmesi, yönlendirilmesini, bundan sonra bizim yapımıza ailemize katılacak olan her bireyin de bize güç katacak şekilde yükümüzü alacak ve önümüze takılmak suretiyle lokomotif görevi üstlenecek şekilde sisteme katılmasını arzu etmekteyiz. Bu nedenle atama yükselme kriterleri son derece önemliydi. Kriterler üzerinden düşünüldüğünde yüzde 30 ile yüzde 200'e varan değişiklikler oldu sistem içerisinde. Biz bunun açık bir şekilde uygulama noktasında takipçisi olacağız" dedi.

Konuşmanın ardından OMÜ'nün 47. kuruluş yıl dönümüne binaen 47 fidan toprakla buluşturularak hatıra korusu oluşturuldu. Daha sonra OMÜ Halk Oyunları Topluluğu bir gösteri yaptı. Etkinlik üniversite öğrencilerinden oluşan grubun verdiği konserle son buldu.

OMÜ'nün 47. kuruluş yıl dönümü kutlandı
OMÜ'nün 47. kuruluş yıl dönümü kutlandı
OMÜ'nün 47. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Düzce Üniversitesi aktarlarla bir araya geldi Düzce Üniversitesi aktarlarla bir araya geldi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Üniversite, Rektör, Atama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel OMÜ'nün 47. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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